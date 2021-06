Sublime célèbre ses 25 ans avec son premier album éponyme avec de nouvelles vidéos

Les pionniers du reggae-punk du sud de la Californie Sublime célèbre le 25e anniversaire de son album éponyme emblématique qui a donné naissance à des tubes intemporels comme “What I Got”, “Santeria” et “Wrong Way”.

Les fans peuvent s’attendre à de nombreuses sorties spéciales, événements et nouveaux produits pour célébrer le 25e anniversaire, y compris une cérémonie de plaque virtuelle pour commémorer plus de 18 millions de consommation d’albums aux États-Unis selon MRC, les canettes de lager mexicaine AleSmith Sublime en édition limitée, un roman graphique de Z2 Comics appelé SUBLIME : 5 $ à la porte, de nouveaux clips pour « Garden Grove » et « Pawn Shop » et bien plus encore.

“Je ne peux pas croire que cela fait 25 ans que l’album éponyme est sorti”, a déclaré le batteur de Sublime Bud Gaugh. « C’est vraiment cool, il ne se passe pas un jour sans que je n’entende une de nos chansons à la radio, dans un bar, un magasin ou dans une voiture qui passe. Je rencontre constamment des gens qui me disent que Sublime les a aidés à traverser une période difficile ou les a aidés à changer leur vie à cause de nos histoires, de notre musique et des messages contenus dans notre musique. C’est un sentiment formidable d’avoir une connexion aussi profonde avec nos fans. Et dire – la maison de disques envisageait en fait de mettre en conserve cette chose il y a 25 ans ?! Mec, je parie qu’ils sont contents de ne pas l’avoir fait. Je sais que nous le sommes et je sais que les fans le sont aussi ! C’est un témoignage des fans et de leur amour pour le groupe. La raison pour laquelle nous sommes toujours là tous les jours et dans votre visage est à cause de vous, les fans, et nous vous remercions et vous aimons pour cela. Il suffit de regarder tout l’amour que nous avons trouvé !!!”

« En repensant à la musique qui a été créée ; Je ne m’en suis pas rendu compte à l’époque, mais je me sens très chanceux et béni d’inspirer et d’aider les gens à traverser des moments difficiles, à travers la musique », a déclaré le bassiste Eric Wilson. “Merci Brad, Bud, maman, papa, frère et soeur.”

“Un merci spécial à tous les fans de musique qui ont aidé à garder l’héritage musical de mon fils vivant”, a déclaré le père de Bradley Nowell, Jim Nowell.

« C’est un honneur absolu de représenter un héritage aussi emblématique et d’aider à créer ces initiatives pour célébrer le 25e anniversaire de cet album indéniablement classique », a déclaré Scott Seine, président de la société de gestion de Sublime Surfdog/DKM.

Bruce Resnikoff, président et chef de la direction d’UMe, a déclaré : « Depuis 25 ans, Sublime fait partie intégrante de la scène du sud de la Californie et apporte ce style de vie et cette marque à un public mondial. Nous sommes impatients de continuer à présenter leur musique à une nouvelle génération de fans à travers le monde. »

Faits saillants du 25e anniversaire « Sublime » :

Cérémonie de remise de plaque virtuelle : Des plaques seront présentées pour commémorer plus de 18 millions d’albums consommés aux États-Unis selon MRC to Sublime, le batteur Bud Gaugh, le bassiste Eric Wilson et le chanteur Bradley Nowell, qui seront acceptés en son nom par la veuve Troy DenDekker et son fils Jakob Nowell. La présentation sera disponible en streaming sur YouTube.

Sublime roman graphique « 5 $ à la porte » : Sublime s’est associé à Z2 Comics pour créer SUBLIME: 5 $ À LA PORTE, un roman graphique qui sortira en éditions standard à couverture souple et rigide dans les magasins de bandes dessinées et les librairies en juin 2021. Avec une toute nouvelle illustration de couverture des membres de la famille SUBLIME OPIE ORTIZ et DJ PRODUCT ©1969, une édition spéciale de luxe et une édition super deluxe très limitée sont disponibles en précommande maintenant exclusivement via le Site Web Z2. Les éditions deluxe et super deluxe incluent une première édition spéciale en vinyle de l’EP “Doin’ Time”, indisponible ailleurs, ainsi que des tirages exclusifs, un jouet Lou-Dog et plus encore !

Canettes de bière AleSmith Sublime Mexican Lager édition limitée 19,2 oz : AleSmith Brewing Company a sorti un lot de canettes en édition limitée de Sublime Mexican Lager avec la nouvelle illustration de l’artiste solaire OG du groupe, Opie Ortiz, qui figure également sur la couverture du roman graphique. Les fans peuvent mettre la main sur ces 19,2 oz en édition limitée. des canettes au Salle de dégustation AleSmith et certains détaillants en Californie.

Vidéos musicales officielles « Garden Grove » et « Pawn Shop » : Des clips vidéo officiels pour les favoris des fans « Garden Grove » et « Pawn Shop » seront publiés pour commémorer le 25e anniversaire de Sublime (Gasoline Alley/MCA/UMe). La vidéo “Garden Grove” a été tournée comme une “lettre d’amour” au style de vie de Long Beach mettant en vedette les visages et les lieux de LBC, mettant en vedette toutes les personnes différentes que la musique de Sublime rassemble. La vidéo “Pawn Shop” est animée dans le style psychédélique-surfer-punk-graffiti, inspiré par des animations énervées de fin de soirée avec l’iconographie de Sublime se métamorphosant tout au long.

Projet Travis Barker : Travis Barker produira des reprises, des remixes et collaborera avec des artistes de tous genres pour réinventer diverses chansons Sublime de l’album éponyme emblématique.

