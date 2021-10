Sublime Drop « Sublime rencontre la scientifique et la professeure folle Inna LBC »

Héros du ska de Long Beach Sublime ont rendu leur dernier projet de remix, Sublime Meets Scientist & Mad Professor Inna LBC, disponible numériquement. La nouvelle collection de huit remix sublimes des génies du dub Scientist et Mad Professor est initialement sortie sur CD pour le Record Store Day.

Tout au long de leur parcours fulgurant dans les années 1990, Sublime n’a jamais hésité à se dévouer pour la musique dub.

« La musique dub était la passerelle entre mon amour du reggae et du rock psychédélique », a déclaré le batteur Bud Gaugh. « J’aime la façon dont la batterie et la basse sont si fascinantes et les effets de studio peuvent vous emmener loin et loin tout en restant assis dans votre chambre. Mais attention en conduisant, vous risquez de vous retrouver dans un autre état !

Grâce à une nouvelle collection de remix Sublime, c’est exactement ce que vous êtes susceptible de faire : dériver dans un royaume béat. C’est parce que deux des plus grands esprits sont sur le projet: la royauté dub ne devient pas beaucoup plus royale que Scientist et Mad Professor, et les voici – remixant des classiques de Sublime comme « Caress Me Down », « Santérie », et « 29 avril 1992 » avec un humour zoné et un panache cosmique.

Le disque est initialement sorti le 12 juin pour le Record Store Day sous la forme d’un CD en édition limitée et d’un pressage de vinyle jaune et présente des illustrations du légendaire Tony McDermott, dont le travail a honoré des disques classiques d’artistes d’Eek-A-Mouse à Shabba Ranks pour Hirsute.

Sublime Meets Scientist & Mad Professor Inna LBC est maintenant disponible en version numérique et comprend deux morceaux bonus, « Garden Grove Vocal Dub (Scientist Mix) » et « Hong Kong Phooey Dub (Mad Professor Mix) », qui n’étaient pas inclus lors du Record Store Day. vinyle LP et uniquement disponible sur la version CD Record Store Day en édition limitée.

Achetez ou diffusez Sublime Meets Scientist & Mad Professor Inna LBC.

Sublime Meets Scientist & Mad Professor Inna LBC Tracklist :

Caress Me Down – Español Dub (Scientist Mix)

Garden Grove Dub (Scientifique Mix)

Santeria Dub (Mélange Scientifique)

Hong Kong Phooey Subliminal Dub (Mad Professor Mix)

29 avril 1992 (Miami) Dub (Mad Professor Mix)

Prêteur sur gages Dub (Mad Professor Mix)

Garden Grove Vocal Dub (Scientifique Mix)

Hong Kong Phooey Dub (Mad Professor Mix)