Sublime partage un nouveau clip psychédélique pour ‘Pawn Shop’

Sublime ont créé le clip officiel de « Pawn Shop », le favori des fans, pour célébrer le 25e anniversaire de l’album éponyme multi-platine du groupe, Sublime.

Créée par l’artiste Darin Vartanian, connu sous le nom de Pix3lface, la nouvelle vidéo est animée dans le style du surfeur psychédélique-punk-graffiti inspiré des animations énervées de fin de soirée, de l’art du tatouage des surfeurs de la côte ouest et des dépliants d’archives, avec l’iconographie de Sublime se métamorphosant partout.

Darin Vartanian, alias Pix3lface, a déclaré: «Je voulais faire quelque chose qui a commencé et ne s’est jamais terminé, un voyage d’animation classique, que les gens peuvent découvrir et simplement revisiter cette chanson classique que nous connaissons et aimons tous. C’était toujours mes animations préférées quand j’étais enfant, voir les choses se transformer d’une chose à l’autre, c’était l’idée générale.

Le sublime batteur Bud Gaugh a ajouté : « Les mains qui tendent la main vers la guitare me rappellent à quel point Brad était heureux quand nous avons sorti son ampli pour pouvoir jouer des concerts. »

il y a 25 ans, L’album éponyme de Sublime est sorti après le décès prématuré du chanteur principal Bradley Nowell, donnant naissance à des tubes intemporels comme « What I Got », « Santeria » et « Wrong Way ». L’album emblématique continue de se connecter avec les fans et de vivre un quart de siècle après sa sortie initiale, alors que la musique perdure et que les nouvelles générations découvrent Sublime.

Plus tôt cette année, le groupe a créé « Jardin arboré”, une vidéo tournée comme une “lettre d’amour” au style de vie de Long Beach.

Le mois dernier, le groupe a réalisé son dernier projet de remix, Sublime rencontre la scientifique et professeur folle Inna LBC, disponible en version numérique. La nouvelle collection de huit remix sublimes des génies du dub Scientist et Mad Professor est initialement sortie sur CD pour le Record Store Day.

Tout au long de leur parcours fulgurant dans les années 1990, Sublime n’a jamais hésité à se dévouer pour la musique dub.

« La musique dub était la passerelle entre mon amour du reggae et du rock psychédélique », a déclaré le batteur Bud Gaugh. « J’aime la façon dont la batterie et la basse sont si fascinantes et les effets de studio peuvent vous emmener loin et loin tout en restant assis dans votre chambre. Mais attention en conduisant, vous risquez de vous retrouver dans un autre état !

Achetez ou diffusez le premier album éponyme de Sublime.