Subodh Kumar Jaiswal Biographie, Subodh Kumar Jaiswal Born, Subodh Jaiswal IPS Birth Place, Subodh Kumar Jaiswal Home State: Subodh Kumar Jaiswal est nommé nouveau directeur de la CBI

Nouveau directeur de la CBI: Subodh Kumar Jaiswal a été directeur général du CISF.

Le Centre a nommé mardi Subodh Kumar Jaiswal en tant que nouveau directeur du prestigieux Bureau central d’enquête (CBI). Officier IPS du cadre du Maharashtra de 1985, Jaiswal a été choisi avant deux autres officiers clés dans la course au poste – le DG SSB Kumar Rajesh Chandra et le secrétaire spécial du ministère de l’Intérieur (MHA) VSK Kaumudi. Jaiswal a été directeur général du CISF. Il aura un mandat de deux ans en tant que chef de la CBI. «Le Comité de nomination du Cabinet a, sur la base du panel recommandé par le Comité, approuvé la nomination de Shri Subodh Kumar Jaiswal, IPS (MH: 1985) en tant que Directeur du Bureau central d’enquête (CBI) pour une période de deux ans à compter de la date de prise en charge du bureau ou jusqu’à d’autres ordres, selon la première éventualité », indique l’ordonnance émise par le gouvernement.

Plus tôt lundi, lorsque le comité de sélection de trois membres de haut niveau comprenant le Premier ministre Narendra Modi, CJO NV Ramana et le chef de l’opposition Adhir Ranjan Chowdhury se sont réunis, deux grands choix du gouvernement – les officiers du lot 1984 YC Modi et Rakesh Asthana, étaient éliminé de la contention pour le poste. YC Modi appartient au cadre Assam-Meghalaya et dirige actuellement la NIA tandis qu’Asthana au cadre du Gujarat et dirige actuellement le BSF. Ils ont été éliminés de la course après que le juge en chef de l’Inde NV Ramana ait utilisé “ l’état de droit ” tel que statué par la Cour suprême dans l’affaire Prakash Singh de mars 2019, où il a déclaré qu’aucun officier avec moins de six mois à la retraite ne devrait être nommé chef de la police.

Le CJI a été ferme sur sa position et Adhir Ranjan Chowdhury l’a également soutenu, ce qui en a fait une opinion majoritaire dans le panel de trois membres, ce que Modi a accepté.

Qui est Subodh Kumar Jaiswal?

Subodh Kumar Jaiswal est né le 22 septembre 1962 à Dhanbad (aujourd’hui à Jharkhand) et a fait ses études à la branche CMRI de l’école De Nobili. Il est diplômé en anglais du DAV College de Chandigarh et a fait un MBA de l’Université Panjab. Il a passé le prestigieux examen du service de police indien mené par la Commission de la fonction publique de l’Union (UPSC) et a rejoint le service en 1985 à l’âge de 23 ans. Il a d’abord été nommé cadre du Maharashtra.

Jusqu’à présent, Jaiswal a gardé un profil bas tout en travaillant à divers titres dans le Maharashtra avant de rejoindre la délégation centrale. Il a plus de 35 ans d’expérience dans le domaine.

Sa première affectation a eu lieu en 1986 en tant que surintendant de police supplémentaire d’Amravati dans le Maharashtra. Il a mené avec succès plusieurs opérations anti-Naxal en tant que surintendant de la police dans le district de Gadchiroli. Il a également dirigé une équipe d’enquête spéciale (SIT) constituée par la Haute Cour en 2003 pour enquêter sur une escroquerie de faux papier multi-crore dirigée par Abdul Karim Telgi, l’affaire qui a ensuite été transmise à la CBI.

Il a également travaillé avec la brigade antiterroriste de Mumbai et faisait partie de l’équipe qui a enquêté sur les attentats à la bombe de Malegaon en 2006.

Bien qu’il n’ait pas travaillé avec la CBI, il a servi dans le Groupe de protection spécial (SPG) qui s’occupe de la sécurité du Premier ministre. Il a également travaillé avec le Bureau du renseignement (IB) et la Research and Analysis Wing (R&AW).

Le gouvernement du Maharashtra dirigé par Devendra Fadnavis l’a ramené dans l’État en 2018 en tant que commissaire de police de Mumbai. En 2019, il a été élevé au poste de directeur général de la police (DGP) du Maharashtra. Les affaires de violence d’Elgaar Parishad et de Bhima Koregaon faisaient l’objet d’une enquête sous sa supervision avant d’être transférées à la CBI en 2020.

Si l’on en croit les informations, son mandat en tant que DGP du Maharashtra ne s’est pas déroulé sans heurts après que le gouvernement MVA dirigé par Uddhav Thackeray a pris le pouvoir dans l’État. Il s’était opposé au lobbying des officiers pour des affectations avec l’ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Anil Deshmukh, qui est maintenant également interrogé par la CBI. Maintenant, Jaiswal dirigera l’enquête.

En raison de divers autres désaccords avec le gouvernement de l’État, Jaiswal a demandé la députation centrale l’année dernière et a rejoint le CISF en décembre 2020.

