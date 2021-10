SubQuery ajoute EVM, entraînant le développement de KSM et DOT

La principale solution d’indexation de données de Polkadot, SubQuery, a ajouté la fonctionnalité de machine virtuelle (EVM) Ethereum (ETH / USD) dans une intégration avec Moonriver et Moonbeam, donnant une impulsion substantielle au développement de Polkadot Cross-Chain (DOT). / USD) et Kusama (KSM / USD).

Grâce à cela, les développeurs Polkadot et Ethereum peuvent intégrer de manière transparente les données EVM et Substrate en un seul endroit et utiliser GraphQL pour interroger cette source de données unique.

Premier outil open source pour interroger des données dans ETH et DOT

Il s’agit du premier outil du genre, permettant aux développeurs de collecter et d’interroger de manière flexible des données sur Ethereum et Polkadot / Kusama. Le partenariat avec Moonbeam offre une solution d’indexation de données unifiée à grande échelle pour toutes les données de blockchain au sein de Moonriver. Cela profitera grandement à l’écosystème d’applications en pleine croissance de Moonriver.

Un mécanisme unique pour filtrer les journaux et les transactions EVM

La nouvelle fonctionnalité SubQuery vous permet d’interroger et de filtrer les journaux et les transactions EVM avec un seul outil. Les filtres de sous-requête sont considérablement plus avancés que ceux des autres indexeurs, permettant le filtrage des expéditeurs de transactions, des transactions sans contrat, des contrats et des arguments de journal indexés. De cette façon, les développeurs peuvent créer une large sélection de projets adaptés à leurs besoins spécifiques en matière de données.

Sam Zou, fondateur et PDG de SubQuery, a expliqué :

Alors que SubQuery sert déjà des millions de requêtes de données chaque jour à plus de 60 projets chez Polkadot & Kusama, nous sommes convaincus que la révolution web3 a besoin de plus de solutions open source et cross-string. Débloquer la grande quantité de données dans l’écosystème Ethereum est un grand pas en avant dans l’exploitation du potentiel des parachutes et de la prochaine génération de dApps. Moonbeam est un excellent exemple de parachain leader où nous pouvons offrir une expérience cohérente et familière et des outils de développement à travers plusieurs écosystèmes.

Derek Yoo, PDG et fondateur de Moonbeam, a déclaré :

Moonbeam offre de la flexibilité aux développeurs en proposant des API Substrat et Web3, mais cela crée des défis où vous devez choisir entre la visibilité sur les données et les événements Substrat ou Web3. La nouvelle prise en charge EVM de SubQuery résout ce problème en fournissant une API unifiée qui a une visibilité sur les couches Substrat et EVM de Moonbeam. Cela permet aux développeurs d’avoir un accès facile à tout ce qui se passe sur la plate-forme via une API unifiée. SubQuery publiera une documentation et une présentation détaillée du fonctionnement de l’intégration la semaine prochaine.

