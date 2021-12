Subsocial distribuera 16,5 millions de jetons SUB après avoir sécurisé l’emplacement Kusama Parachain

Kiev, Ukraine, le 16 décembre 2021,

Subsocial, une plate-forme ouverte pour les réseaux sociaux et les marchés décentralisés construits sur l’écosystème Polkadot, a obtenu un emplacement parachain très convoité sur le réseau Kusama après avoir facilement remporté la dernière vente aux enchères.

La plate-forme a lancé son offre pour une parachaine Kusama le mois dernier, invitant les détenteurs de jetons KSM à soutenir sa proposition avec l’offre de récompenses dans son jeton SUB natif. Le projet a atteint avec succès son plafond de crowdloan de 100 420,69 KSM lors de la vente aux enchères. Après la vente aux enchères, SubSocial distribuera 16,5 millions de jetons SUB aux contributeurs après la mise en service de sa parachain au début de l’année prochaine.

L’offre réussie rapproche la vision de SubSocial d’une plate-forme ouverte avec des effets de réseau partagés qui permet à quiconque de lancer son propre réseau social décentralisé et résistant à la censure de se rapprocher de la réalité. La plate-forme utilise le framework blockchain Substrate et IPFS pour le stockage de fichiers décentralisé. Cela permet à Subsocial de se connecter aux réseaux Polkadot et Kusama. Kusama est un protocole de blockchain de nouvelle génération qui unit tout un réseau de blockchains spécialement conçues, leur permettant d’interagir de manière transparente à grande échelle.

Kusama est une version de Polkadot axée sur l’innovation qui permet aux développeurs d’expérimenter de nouvelles blockchains ou applications avant de les publier sur Polkadot.

Polkadot et Kusama s’associent pour créer « Dotsama », un écosystème multi-chaînes qui sert de pont vers diverses blockchains.

En sécurisant un emplacement de parachain sur Kusama, Subsocial pourra tirer parti de XCMP, le protocole de transmission de messages inter-chaînes de Kusama, pour communiquer avec d’autres parachains sur Kusama. Cela permettra à Subsocial de créer des intégrations de fonctionnalités avec ces parachains qui en profitent tout en ajoutant de la valeur à d’autres projets. Un avantage immédiat est que les jetons SUB, qui sont nécessaires pour effectuer des transactions sur Subsocial et participer à la gouvernance, seront plus faciles à obtenir en étant cotés sur des bourses décentralisées. Les intégrations permettront également d’utiliser d’autres jetons sociaux sur la plate-forme Subsocial.

« Nous sommes ravis que Subsocial sécurise un emplacement parachain sur Kusama. Cela nous permettra de construire toutes sortes d’intégrations innovantes dans le secteur de la finance sociale. Le soutien de notre communauté a été incroyable », a déclaré Alex Siman, fondateur de SubSocial.

La parachaîne Kusama de Subsocial devrait être mise en service le 8 janvier 2021. Son bêtanet actuel sera relancé en tant que réseau principal autonome en même temps, ce qui signifie qu’il exploitera deux chaînes, reliées par un pont et partageant le même jeton SUB. Subsocial nécessite deux chaînes, car le réseau principal autonome fonctionne actuellement mieux, tandis que la parachain est nécessaire pour les intégrations de fonctionnalités.

À propos de SubSocial

Subsocial est une plate-forme ouverte pour créer des réseaux sociaux et un marché décentralisés. Construit sur l’écosystème Polkadot, ses principales caractéristiques sont la résistance à la censure et les méthodes de monétisation intégrées. La plate-forme permet aux utilisateurs de créer leurs propres réseaux sociaux décentralisés et durables et d’en avoir un contrôle total. Subsocial n’est pas un réseau social décentralisé, comme Twitter ou Facebook, mais Subsocial est plutôt une plate-forme pour créer des réseaux sociaux.

