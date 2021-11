Subsocial lance une campagne de financement participatif pour la prochaine offre de machines à sous de Kusama Parachain

Subsocial Network, une plate-forme ouverte conçue pour prendre en charge les marchés décentralisés et les réseaux sociaux, a annoncé le 11 novembre qu’il participerait à la prochaine vente aux enchères de machines à sous parachain Kusama.

Selon l’annonce, Subsocial fera une offre sur l’un des créneaux de parachain compétitifs de Kusama pour faire évoluer son écosystème au sein de la communauté Dot et Kusama. Depuis lors, le projet a invité les détenteurs de jetons Kusama (KSM) à participer à son prêt collectif, où un total de 16,5 millions (16,5% de l’offre totale) de jetons SUB seront alloués en récompense.

Lancée en juin 2021, la vente aux enchères de machines à sous parachain de Kusama a été un énorme succès, Karura (un DEX basé à Polkadot) remportant la première vente aux enchères. Depuis lors, un total de onze projets ont été attribués à des créneaux de parachain grâce à cette initiative. Subsocial cherche à rejoindre cette liste croissante, se distinguant comme la principale plate-forme de création de médias sociaux à Polkadot et Kusama.

Fondamentalement, Subsocial tire parti du Web 3.0 pour introduire un marché décentralisé de NFT et de médias sociaux. L’infrastructure de la plate-forme est construite sur le framework Polkadot Substrate Blockchain et les piles technologiques IPFS pour prendre en charge le stockage de fichiers décentralisé. En tant que tels, les utilisateurs peuvent créer des plateformes de médias sociaux décentralisées et résistantes à la censure.

Après l’offre de slot parachain, le jeton SUB natif de Subsocial peut gagner de manière significative si le projet remporte un slot. Pour commencer, il est susceptible d’apparaître sur les DEX populaires au sein de l’écosystème Polkadot, y compris Karura.

De plus, les participants aux prêts de groupe qui reçoivent des jetons SUB peuvent commencer à les utiliser pour monétiser les opportunités dans l’écosystème Subsocial. Ce jeton natif permet aux utilisateurs de Subsocial de mettre en œuvre leurs propres chaînes résistantes à la censure et de donner un pourboire à leurs créateurs de contenu préférés, ainsi que de prendre en charge d’autres options de monétisation intégrées.

Campagne de prêt participatif sous-social

Comme mentionné, Subsocial a réservé 16,5 millions de jetons SUB pour récompenser les détenteurs de jetons KSM qui consacreront leurs jetons à la campagne de financement participatif. Parmi ceux-ci, 15 millions de jetons SUB seront alloués en tant que récompenses de participation, tandis que les 1,5 million de jetons restants seront alloués à un programme de parrainage et distribués selon les conditions stipulées.

Le prêt de groupe est plafonné à 100 000 KSM, ce qui signifie que les participants recevront 150 jetons SUB par KSM si le plafond est atteint. Cependant, si Subsocial remporte le slot parachain avec une enchère inférieure, les contributeurs recevront plus de 150 jetons SUB par KSM. En supposant que Subsocial gagne avec une offre de 50 000 KSM, les contributeurs recevront 300 jetons SUB par KSM.

En plus des récompenses de jetons SUB, les contributeurs à ce prêt de groupe peuvent également gagner des bonus de parrainage. Les contribuables se verront attribuer des codes de parrainage uniques, leur permettant de générer 15 SUB pour chaque jeton KSM apporté par leurs parrainages ; Ces récompenses seront partagées 50/50 entre le parrain et le parrain.

En particulier, 80% des récompenses de jetons SUB seront soumis à une période de droit de plus de 48 semaines dans le cadre du bail de la machine à sous parachain. En attendant, les 20% restants peuvent être réclamés dès réception. Le déblocage initial de 20% des récompenses SUB devrait contribuer grandement à stimuler l’utilisation du réseau Subsocial et de ses capacités.

Bien que l’offre d’enchères de machines à sous parachain soit une étape importante, Subsocial a déjà distribué plus de 750 000 jetons SUB via l’initiative de réclamation de jetons Dotsama. Le projet devrait mener à bien la quatrième série de réclamations de jetons Dotsama pour atteindre l’objectif de distribution de 1 million.