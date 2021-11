Subsocial lance une vente aux enchères de crowdloan pour l’offre de machine à sous Kusama Parachain

Kiev, Ukraine, 11 novembre 2021,

Subsocial, le réseau social de l’écosystème Polkadot, est ravi d’annoncer qu’il fera une offre pour l’une des machines à sous parachain convoitées sur Kusama. En tant que tel, Subsocial invite également les détenteurs de KSM à participer à sa campagne de crowdloan en échange de généreuses récompenses dans les jetons SUB natifs des projets, qui ont une utilité étendue et croissante dans la plate-forme Subsocial.

Depuis le lancement des premières enchères de parachaines en juin, Kusama a intégré avec succès onze projets et développe un système d’applications eI florissant et interopérable. En tant que réseau social au cœur de la communauté Polkadot et Kusama (Dotsama), Subsocial a une opportunité unique de devenir la première plateforme de médias sociaux qui s’intègre directement à l’économie naissante du Web 3.0. Subsocial s’engage à fournir autant de valeur que possible en développant des fonctionnalités et des intégrations qui mettent en valeur les riches fonctionnalités et capacités de l’écosystème Dotsama.

Conformément à sa vision de lancer une plate-forme sociale qui s’interconnecte avec le Web 3.0, Subsocial a déterminé qu’il était maintenant temps de faire une offre pour un créneau de parachain. Cette décision augmentera également la liquidité du jeton SUB en lui permettant d’être coté sur des DEX tels que Karura.

Dans le cadre de son offre pour une machine à sous parachain, Subsocial lance également une campagne de crowdloan qui se veut simple et transparente dans la manière dont elle est structurée et communiquée.

Subsocial allouera 16,5% de l’offre totale initiale de jetons SUB ou 16,5 millions au crowdloan. Parmi ceux-ci, 15 millions seront distribués sous forme de récompenses garanties. Les 1,5 million restants seront alloués aux bonus de parrainage et distribués selon les termes du programme de parrainage.

Les contributions au crowdloan seront plafonnées à 100 000 KSM. Si le plafond est atteint, les récompenses seront de 150 SUB par KSM. Cependant, les récompenses ne sont pas fixées à un ratio particulier, et si Subsocial remporte un créneau avec une enchère inférieure à 100 000 KSM, les contributeurs recevront des récompenses supérieures à 150 SUB par KSM. Par exemple, si Subsocial peut sécuriser un slot parachain avec 50 000 KSM, les contributeurs recevront 300 SUB par KSM.

Les participants au Crowdloan peuvent également gagner des bonus de parrainage. Chaque participant recevra un code de parrainage unique, lui permettant de générer des récompenses de 15 SUB par KSM contribué par ses parrainages, qui sont répartis à 50:50 entre le parrain et le parrain. Tous les fonds de référence inutilisés de l’allocation de 1,5 million de SUB seront retournés au Trésor et utilisés pour le prochain crowdloan.

Les récompenses SUB seront soumises à un calendrier d’acquisition. Dès réception, 20% des récompenses seront disponibles immédiatement, tandis que les 80% restants seront acquis au cours des 48 semaines du bail de la machine à sous parachain.

Le faible déverrouillage initial est conçu pour stimuler l’utilisation du jeton SUB pour ses divers utilitaires prévus dans la plate-forme Subsocial. Les utilisateurs peuvent commencer en créant leur propre réseau social et en jouant avec les fonctionnalités de monétisation.

Subsocial publiera d’autres mises à jour sur l’avancement de la campagne de crowdloan et répondra à toutes les questions de la communauté sur ses canaux sociaux, Twitter, Telegram ou Discord.

À propos de sous-social

Subsocial est une plate-forme ouverte pour les réseaux sociaux et les marchés décentralisés. Via l’interface utilisateur Web de Subsocial, n’importe qui peut lancer son propre réseau social ou communauté décentralisé résistant à la censure avec des méthodes de monétisation intégrées.

Subsocial est construit avec les piles technologiques Polkadot et IPFS. En tant que plate-forme sociale au cœur des écosystèmes Polkadot et Kusama, Subsocial est idéalement positionné pour exploiter les outils et les technologies qui composent Web3.0 – l’Internet de la valeur.

Contacts