SubSocial obtient une position de parachain à Kusama | Invezz

SubSocial, una plataforma abierta para mercados descentralizados y redes sociales que se ejecutan en el ecosistema Polkadot (DOT/USD), ganó un codiciado espacio de parachain en la red Kusama (KSM/USD) en la subasta más reciente, según supo Invezz en un communiqué de presse.

SubSocial lève 100,5 000 KSM aux enchères

SubSocial a lancé son offre pour une parachaine Kusama le mois dernier, offrant des récompenses aux détenteurs de jetons KSM dans son jeton SUB natif en échange du soutien de sa proposition. Le projet a atteint sa limite de prêt de groupe de 100 420,69 KSM lors de l’enchère. SubSocial distribuera 16,5 millions de jetons SUB aux contributeurs au début de l’année prochaine après la mise en service de sa parachain.

Une plateforme ouverte avec des effets de réseau partagés

L’offre réussie rapproche SubSocial de sa mission de créer une plate-forme ouverte avec des effets de réseau partagés, où n’importe qui peut lancer son propre réseau social décentralisé et résistant à la censure. SubSocial utilise IPFS et la blockchain Substrate pour le stockage de fichiers décentralisé, lui permettant de se connecter aux réseaux Kusama et Polkadot.

Kusama est une blockchain de nouvelle génération qui permet à différentes blockchains d’interopérer sans friction en les rassemblant dans un réseau.

Le fondateur de SubSocial, Alex Siman, a déclaré :

Nous sommes ravis que Subsocial obtienne un poste de parachain chez Kusama. Cela nous permettra de créer toutes sortes d’intégrations innovantes dans le secteur de la finance sociale. Le soutien de notre communauté a été incroyable.

Tirer parti du protocole Cross Chain de Kusama pour la communication Parachain

Avec l’offre réussie, SubSocial peut tirer parti de XCMP, le protocole de messagerie inter-chaînes de Kusama, pour communiquer avec d’autres parachaînes sur Kusama. Cela permettra à la plate-forme de créer des intégrations de fonctionnalités avec ces parachains pour ajouter de la valeur à d’autres projets et obtenir des avantages par elle-même.

Un avantage immédiat est que les jetons SUB seront inclus dans les DEX. Les détenteurs de jetons ont besoin de SUB pour effectuer des transactions sur la plate-forme et participer à la gouvernance.

KSM parachain sera opérationnel le 8 janvier

La parachain Kusama de Subsocial devrait être mise en service le 8 janvier 2022. C’est également à ce moment-là que son bêtanet actuel sera relancé en tant que réseau principal indépendant. Cela signifie qu’il exécutera deux chaînes reliées par un pont. Cela est nécessaire car le backbone indépendant fonctionne mieux à ce moment-là.

