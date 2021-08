Réseau de foudre

Substack, avec plus de 500 000 abonnés payants, ajoute les paiements Bitcoin Lightning

L’éditeur en ligne Substack a annoncé lundi avoir intégré les paiements Bitcoin Lightning.

Cette option de paiement en BTC n’est disponible que pour certains éditeurs pour le moment et sera davantage déployée en fonction des commentaires et de la demande des premières expériences, a déclaré la société.

«Aujourd’hui, nous avons activé les paiements Bitcoin, en commençant par certaines publications cryptographiques. Nous continuerons à investir dans des fonctionnalités qui offrent aux rédacteurs plus de contrôle sur leurs abonnements et leur communauté », a tweeté Substack.

Cette intégration avec les paiements Bitcoin Lightning a été réalisée en collaboration avec OpenNode, un processeur de paiement Bitcoin. OpenNode alimentera les paiements Bitcoin et Lightning en chaîne et hors chaîne sur la société de médias en ligne par abonnement.

“Avec cette nouvelle intégration, les rédacteurs et les publications sur Substack peuvent désormais gagner du Bitcoin pour des abonnements payants”, a déclaré OpenNode.

Pour l’instant, le déploiement limité du service signifie que les abonnés à ces quelques publications sélectionnées pourront payer leurs frais en BTC, et les publications pourront également retirer leurs gains dans la crypto-monnaie. Les publications ont la possibilité de conserver leurs gains en Bitcoin ou de les convertir dans leur devise préférée.

Au moment de la rédaction, le BTC/USD s’échangeait à 49 600 $, en hausse de 68,6 % depuis le début de l’année.

Selon Bloomberg Businessweek, Substack compte plus de 500 000 abonnés payants et les écrivains peuvent gagner bien plus d’un million de dollars par an sur la plate-forme.

“Les écrivains et les podcasteurs ont afflué vers Substack pour retrouver la liberté créative et financière, et Bitcoin est un choix naturel”, a déclaré João Almeida, co-fondateur et directeur technique d’OpenNode.

Plus tôt cette année, la société a clôturé un financement de 65 millions de dollars de série B et a obtenu une valorisation de 650 millions de dollars à la suite de la levée de fonds. La société de capital-risque Andreessen Horowitz, très impliquée dans l’espace cryptographique, a dirigé la collecte de fonds de Substack.

“Nous sommes ravis de travailler avec OpenNode pour permettre aux éditeurs indépendants sur Substack d’accepter les paiements cryptographiques”, a déclaré Nick Inzucchi, concepteur de produits chez Substack.

“Avoir cette option donnera aux écrivains plus de flexibilité et de liberté, et nous sommes impatients d’en faire plus en crypto comme nos utilisateurs l’exigent.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.