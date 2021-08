Substack intègre l’API OpenNode, commence à accepter les paiements BTC | Invezz

Substack, plateforme de publication en ligne, a intégré l’API OpenNode Bitcoin pour proposer une option de paiement Bitcoin (BTC/USD) sur sa plateforme. OpenNode a révélé cette nouvelle via un communiqué de presse le 23 août, notant que cette intégration entraînera les paiements BTC à la fois en chaîne et sur le réseau Lightning. OpenNode et Substack chercheraient à offrir à un groupe sélectionné de publications axées sur la cryptographie un accès à des paiements instantanés à faible coût.

Selon le communiqué de presse, cette collaboration permettra également aux lecteurs d’utiliser BTC pour payer des abonnements pour accéder au contenu de publications sélectionnées. Bien qu’OpenNode n’ait pas révélé de noms, il a déclaré que les publications conserveraient le BTC qu’elles recevraient. À l’heure actuelle, Substack compte plus de 500 000 abonnés payants et les écrivains les plus populaires de la plateforme gagnent six chiffres en un an.

Nick Inzucchi, concepteur de produits Substack, a commenté ce développement, affirmant que l’option de paiement BTC offrirait aux écrivains plus de liberté et de polyvalence. Il a laissé entendre que la société intégrait davantage d’options de paiement cryptographiques et a déclaré que la société cherchait à en faire plus en cryptographie pour répondre aux besoins de ses rédacteurs.

Substack continue de se développer malgré sa controverse

João Almeida, co-fondateur et CTO d’OpenNode, a noté que ce partenariat permettra aux créateurs de contenu de l’ensemble de l’écosystème Substack d’accepter les paiements avec Bitcoin. Il a ajouté qu’ils auraient la possibilité de détenir ou de convertir le BTC dans la devise de leur choix. Almeida a ajouté que cette coentreprise s’aligne sur l’objectif de Substack d’offrir une liberté créative et financière, car BTC correspond parfaitement à cette image.

Substack a été lancé en 2017 et est rapidement devenu populaire après avoir reçu l’approbation de sociétés de capital-risque comme Andreessen Horowitz, Y Combinator et Fifty Years, entre autres. Plus tôt cette année, la société a levé 65 millions de dollars (47,30 millions de livres sterling) lors de son tour de table de série B pour obtenir une valorisation d’environ 650 millions de dollars (473,00 millions de livres sterling).

À l’époque, la société a déclaré qu’elle cherchait à étendre le programme Substack Pro, qui verse une avance à certains rédacteurs pour les aider à lancer des mini-messages. La société prélève ensuite la plupart des revenus d’un écrivain la première année, puis répartit les bénéfices les années suivantes. Cette approche a suscité beaucoup de buzz, car la société ne divulgue pas les noms des écrivains du programme Substack Pro. De plus, les critiques ont affirmé que cette initiative favorisait les écrivains anti-trans.

