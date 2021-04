Substack veut vous payer pour écrire sur les nouvelles locales

Substack, le démarrage de la newsletter par e-mail, est peut-être mieux connu comme le foyer d’écrivains de haut niveau qui laissent de grandes publications et créent leur propre entreprise.

Maintenant, il veut se faire connaître comme un endroit où les journalistes dont vous n’avez pas entendu parler gagnent leur vie en couvrant les actualités de leur ville natale.

Substack prévoit de distribuer un total de 1 million de dollars sous forme d’allocations d’un an à jusqu’à 30 journalistes intéressés à couvrir les nouvelles locales sur la plateforme. Une poignée d’écrivains utilisent déjà Substack pour vendre des abonnements payants à des newsletters dédiées aux actualités locales, et la société pense que, avec la bonne incitation, beaucoup d’autres pourraient le faire.

«Nous voyons beaucoup de signes encourageants que le modèle fonctionne également pour les reportages et pour les nouvelles locales», m’a dit le co-fondateur de Substack, Hamish McKenzie. «Et c’est pourquoi nous investissons autant d’argent pour faire un pari plus important.»

Les conditions de la campagne locale de Substack reflètent à peu près le programme «Substack Pro» qu’il a utilisé pour attirer des écrivains de haut niveau vers la plate-forme: les écrivains peuvent recevoir jusqu’à 100 000 $ en paiements uniques et peuvent également conserver 15% de leurs revenus. les newsletters sont générées la première année. Après cela, ils sont seuls financièrement, mais ils conserveront 90% des frais que les abonnés leur paient. Substack dit qu’il fournira également le mentorat d’autres journalistes de Substack, ainsi qu’un accès à des soins de santé subventionnés et à d’autres services.

L’annonce de Substack intervient alors qu’elle génère une couverture, une controverse et une concurrence croissantes. La startup, qui a été lancée en 2017, est devenue un objet de fascination pour les types de la classe bavarde, alors que des écrivains de haut niveau quittent des publications de grande envergure pour s’y installer – l’ancien chroniqueur du New York Times Charlie Warzel en est l’exemple le plus récent, avec plusieurs de mes anciens collègues qui travaillaient chez Vox Media. Dans certains cas, ces journalistes ont pu gagner des centaines de milliers de dollars par an en passant à Substack.

La société a également mis en colère certains de ses utilisateurs, qui l’accusent de fournir une plateforme aux écrivains qu’ils trouvent odieux. Et maintenant qu’il s’est avéré un modèle pour les newsletters payantes, Substack est confronté à la concurrence de nombreux concurrents, notamment Facebook, Twitter et Ghost, une plate-forme open source à but non lucratif.

McKenzie et le co-fondateur Chris Best ont parlé de tous ces problèmes avec moi dans l’épisode de Recode Media de cette semaine. Tl; dr: Ils soutiennent qu’ils ne sont pas, comme certains le prétendent, une menace existentielle pour des gens comme le New York Times, mais qu’au lieu de cela, ils sont une nouvelle option pour certains écrivains; ils soutiennent qu’ils hébergent des écrivains avec un large éventail d’opinions et d’intérêts et qu’ils répugnent à interférer avec la sortie des rédacteurs de Substack; et ils disent que les rédacteurs de Substack sont libres de partir pour d’autres plates-formes. Leur travail consiste à les convaincre de rester.

Mais revenons à l’actualité locale, qui a connu une crise qui ne cesse de s’aggraver ces 20 dernières années, via un cercle vicieux: Internet a régulièrement dépouillé les revenus publicitaires des organes de presse locaux, ce qui conduit à des compressions dans les salles de rédaction, ce qui conduit à des produits affaiblis, ce qui conduit à une baisse des audiences, ce qui entraîne davantage de pertes de revenus. Répéter.

Nous avons également vu diverses tentatives pour corriger la situation, allant de Patch, un plan autrefois ambitieux pour construire des salles de rédaction entièrement numériques dans les villes du pays qui existe encore sous une forme réduite, au projet de journalisme américain, qui veut pour combiner la philanthropie, les dons d’entreprises et l’argent des abonnés dans un modèle d’actualités à but non lucratif.

Substack, à son honneur, ne soutient pas qu’il peut à lui seul sauver les nouvelles locales, mais simplement qu’il pense qu’il y a un public qui paiera pour le lire et des journalistes qui peuvent gagner leur vie en le vendant.

Mais c’est vraiment une thèse non testée. Certains des journalistes que Substack cite comme des exemples encourageants de journalisme local disent qu’ils ne paient pas toutes leurs factures avec les revenus de Substack. Cela signifie qu’ils ne passent pas tout leur temps à couvrir les nouvelles locales pour Substack, ce qui signifie que Substack est au mieux une source supplémentaire de nouvelles locales et non un remplacement pour un journal vidé.

Matt Elliott, qui couvre la politique de Toronto via sa sous-pile City Hall Watcher, dit qu’il a 900 abonnés qui lui paient 5 $ par mois ou 50 $ par an. Mais c’est l’un des nombreux concerts, y compris une chronique hebdomadaire au Toronto Star et l’enseignement du journalisme collégial. Substack, dit-il, remplace l’argent qu’il utilisait pour vendre des histoires uniques à d’autres points de vente – de l’argent qu’il est heureux d’avoir, car il est plus cohérent. «C’est presque comme une assurance indépendante», dit-il. «Et c’est une chose puissante à avoir, en tant que pigiste.»

Adam Wren, qui couvre la politique de l’Indiana via son sous-pile Importantville, compte 432 abonnés qui lui paient jusqu’à 150 $ par an; il dit que son public comprend des lobbyistes locaux ainsi que des journalistes nationaux qui veulent garder un œil sur ce qui se passe dans son État d’origine. Mais il ne passe que cinq à six heures par semaine sur son bulletin, généralement «aux petites heures», dit-il. Wren a également un travail à plein temps en écrivant sur la politique nationale pour Insider. «J’ai ce sentiment que [Substack] va toujours être complémentaire »pour sa carrière de journaliste, dit-il.

Si vous voulez une perspective plus encourageante sur la capacité de Substack à créer un point de vente local, parlez-en à Joshi Herrmann, un ancien écrivain indépendant qui a fondé The Mill à Manchester, au Royaume-Uni, l’automne dernier; maintenant, 850 abonnés lui paient environ 10 $ par mois et il a l’argent pour embaucher un autre journaliste et louer un petit bureau. Il pense qu’il pourra éventuellement embaucher cinq ou six journalistes, ainsi que des pigistes, qui rédigeront tous des articles et «feront du très bon travail en profondeur».

Les revenus des sous-piles ne sont pas «le plus d’argent que j’ai jamais gagné», dit Herrmann, mais il dit qu’ils lui offrent une chance de faire quelque chose qui n’existe pas – essentiellement un magazine local avec un modèle commercial quelque part entre le haut de gamme. Financial Times et Patreon. «Si cela continue de grandir comme il l’a été, cela peut fonctionner.»