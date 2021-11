Subvention à la pêche : l’Inde cherchera un accord plus équitable à l’OMC

Étant donné qu’un consensus sur les moyens de réduire les subventions à la pêche reste insaisissable à quelques jours du début de la réunion ministérielle le 30 novembre, un accord lors de la réunion des ministres du Commerce semble peu probable à moins que les groupes clés ne s’installent sur une voie médiane.

L’Inde et de nombreux autres pays en développement font pression pour que le dernier projet de texte de négociation sur les subventions à la pêche à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) soit modifié car ils craignent que leurs intérêts soient bafoués tandis que les pays de pêche avancés – principalement responsables de l’épuisement rapide de la les stocks de poissons du monde – continuez avec leurs niveaux élevés de sops.

Le nouveau texte, selon des sources, semble suggérer que ceux qui démontrent certaines normes alambiquées de gestion de la conservation peuvent continuer à étendre les subventions pour la pêche en eaux lointaines et ceux qui ne le font pas ne peuvent pas l’offrir. La crainte est que le texte soit rédigé de telle manière que les pays de pêche avancés (la Chine en tête), qui exploitent les ressources mondiales depuis des décennies en toute impunité et ont développé de vastes capacités, puissent faire preuve de conformité pour pouvoir perpétuer leur subvention.

En revanche, la plupart des pays en développement qui n’ont pas tout à fait développé leur capacité de pêche en eaux lointaines mais sont prêts à le faire à mesure qu’ils réalisent un certain degré de progrès économique, ne seront pas en mesure de démontrer immédiatement ces normes ; par conséquent, ils ne peuvent pas offrir les distributions.

« Naturellement, les normes sont fixées par les pays de pêche avancés en fonction de leur objectif. Donc, nous pensons que le texte n’est pas un texte équilibré ou juste », a déclaré l’une des sources.

L’Inde, ont indiqué des sources, cherchera à obtenir certaines « exclusions » pour assurer un traitement spécial et différencié aux pays en développement qui ne sont pas tout à fait engagés dans la pêche hauturière. Il souhaite également une exemption de 25 ans pour ces pays de l’interdiction des subventions à la surpêche afin qu’ils aient une certaine marge de manœuvre pour développer leur segment de pêche en eaux lointaines largement sous-développé.

Dans le même temps, il suggère que les grands subventionneurs abolissent leurs subventions pour la pêche dans des zones situées au-delà de leurs zones économiques exclusives (200 milles marins) au cours de ces 25 ans, ce qui ouvrira ensuite la voie aux pays en développement pour emboîter le pas.

New Delhi estime que les gros subventionneurs doivent assumer une plus grande responsabilité dans la suppression de leurs distributions et la réduction des capacités de pêche, conformément aux principes du « pollueur-payeur » et des « responsabilités communes mais différenciées ».

L’Inde et de nombreux autres pays en développement et les moins avancés n’offrent qu’une infime fraction des subventions accordées par les pays de pêche avancés (voir le graphique). Une étude indépendante menée par un groupe d’auteurs, dirigée par U Rashid Sumaila de l’Université de la Colombie-Britannique, montre que la subvention à la pêche en Inde s’élevait à seulement 227 millions de dollars en 2018, bien en deçà de 7,26 milliards de dollars en Chine, 3,80 milliards de dollars dans l’UE, 3,43 milliards de dollars en aux États-Unis, 3,19 milliards de dollars en Corée du Sud et 2,86 milliards de dollars au Japon.

L’ambassadeur Santiago Wills de Colombie, qui préside le groupe de négociation sur les règles à l’OMC, a présenté aux chefs de délégation le projet de texte révisé le 8 novembre pour les négociations article par article. L’objectif de cette phase finale, a déclaré Wills, était de faire évoluer collectivement le projet de texte idéalement en un texte complètement propre ou au moins aussi propre que possible, avec seulement une ou deux questions à régler par les ministres lors de la 12e conférence ministérielle.

L’Inde a clairement fait savoir qu’elle est très désireuse de finaliser un accord de pêche, mais qu’elle souhaite un accord « équilibré » qui réponde également aux préoccupations des pays en développement et des pays les moins avancés.

