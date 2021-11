Subvention à la pêche : un nouveau texte de l’OMC penché en faveur des pays développés

Des subventions massives, estimées entre 14 et 54 milliards de dollars par an dans le monde et accordées principalement par les grands pays de pêche, ont contribué à la surexploitation des stocks mondiaux de poissons.

Un projet de texte de négociation révisé sur les subventions à la pêche à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a déçu de nombreux pays en développement, y compris l’Inde, car il semble offrir une plus grande latitude aux pays de pêche avancés, principalement responsables de l’épuisement des stocks mondiaux de poissons, à plus ou moins préserver leur statut de distribution.

Dans le même temps, les pays en développement qui ne pratiquent pas la pêche hauturière devront s’engager davantage, ont indiqué des sources, signe qu’un accord sur la question lors de la prochaine réunion ministérielle qui débutera le 30 novembre semble difficile à moins que les préoccupations des pays en développement ne soient convenablement abordé. Un calendrier approprié pour la transition, en phase avec les demandes de pays comme l’Inde, n’est pas non plus tout à fait intégré dans le nouveau texte.

L’ambassadeur Santiago Wills de Colombie, qui préside le groupe de négociation sur les règles, a présenté lundi aux chefs de délégation le projet de texte révisé pour les négociations article par article. L’objectif de cette phase finale, a déclaré Wills, est de faire évoluer collectivement le projet de texte idéalement en un texte complètement propre ou au moins aussi propre que possible, avec seulement une ou deux questions à régler par les ministres lors de la 12e conférence ministérielle.

L’Inde et bien d’autres s’opposeront à toute initiative visant à mettre fin aux subventions aux pêcheurs des pays en développement immédiatement ou dans un délai très court, comme le souhaitent les pays développés. New Delhi a favorisé une exemption de 25 ans de l’interdiction des subventions à la surpêche pour les pays en développement qui ne pratiquent pas la pêche hauturière. Dans le même temps, il suggère que les grands subventionneurs abolissent leurs distributions pour la pêche dans des zones situées au-delà de leurs zones économiques exclusives (200 milles marins) au cours de ces 25 années, ce qui ouvrira la voie aux pays en développement pour emboîter le pas.

New Delhi estime que les grands subventionneurs (pays de pêche avancés) doivent assumer une plus grande responsabilité dans la suppression de leurs distributions et la réduction des capacités de pêche, conformément aux principes de «pollueur-payeur» et de «responsabilités communes mais différenciées».

Des subventions massives, estimées entre 14 et 54 milliards de dollars par an dans le monde et accordées principalement par les grands pays de pêche, ont contribué à la surexploitation des stocks de poissons dans le monde. La subvention annuelle de la pêche de l’Inde n’est que d’environ Rs 770-1000 crore, accordée principalement sur des choses comme le carburant et les bateaux, selon des sources officielles.

L’Inde souhaite un traitement spécial et différencié pour la plupart des pays en développement au motif qu’il est nécessaire non seulement de protéger les moyens de subsistance des pêcheurs pauvres, mais également de répondre aux préoccupations plus larges en matière de sécurité alimentaire. Un tel traitement offrira également l’espace politique nécessaire pour développer le secteur de la pêche dans ces pays.

Alors que l’Inde est très désireuse de finaliser un accord de pêche, car les subventions somptueuses et irrationnelles et la surpêche de nombreux pays nuisent aux intérêts de ses pêcheurs, elle souhaite un accord «équilibré» qui réponde aux préoccupations des pays en développement et des pays les moins avancés.