Subvention alimentaire : le gouvernement va effacer toutes les cotisations de la FCI pour l’exercice 22

Des sources ont déclaré à FE que le ministère avait alloué plus de Rs 1,45 crore lakh à FCI au 31 décembre 2021, contre un budget estimé de subventions alimentaires de Rs 2,28 lakh crore – y compris les dépenses pour PMGKAY – pour 2021-2022. Le reste des dépenses de subvention serait prévu avant le 31 mars 2022

Le ministère des Finances est sur le point d’acquitter la quasi-totalité des subventions alimentaires dues à la Food Corporation of India (FCI) pour l’exercice en cours avant la fin de l’année, malgré une obligation de dépenses supplémentaires de Rs 1 lakh crore sous Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana ( PMGKAY).

L’année dernière, le Centre a éteint ses énormes engagements hors budget envers le National Small Savings Fund (NSSF) en raison d’un mécanisme de dix ans où FCI avait l’habitude de contracter des prêts auprès de la NSSF. Cette décision faisait partie d’un effort visant à assainir les bilans du Centre et de l’entreprise et à mettre fin au cercle vicieux d’endettement dans lequel FCI s’était engagé.

Des sources ont déclaré à FE que le ministère avait alloué plus de Rs 1,45 crore lakh à FCI au 31 décembre 2021, contre un budget estimé de subventions alimentaires de Rs 2,28 lakh crore – y compris les dépenses pour PMGKAY – pour 2021-2022. Le reste des dépenses de subvention serait prévu avant le 31 mars 2022, de sorte que le bilan de FCI reste sain, ont-ils ajouté.

Dans le cadre du PMGKAY, une céréale alimentaire supplémentaire de 5 kg par personne et par mois est fournie gratuitement à plus de 80 crores de bénéficiaires, en plus de l’approvisionnement en céréales vivrières hautement subventionnées d’une quantité similaire en vertu de la loi nationale sur la sécurité alimentaire. PMGKAY a été lancé dans le cadre de la réponse économique à Covid-19 en avril 2020. Dans l’exercice actuel, PMGKAY est mis en œuvre en mai-mars (2021-22).

En raison de la réduction du budget des subventions alimentaires pour FCI par rapport aux dépenses de FCI, la société a été obligée de recourir à des prêts de diverses sources telles que la NSSF, des prêts à court terme, des obligations et des limites de crédit en espèces sanctionnées par les banques.

La crise fiscale à laquelle FCI est confrontée a atteint un niveau alarmant à la fin de 2019-2020, lorsque le total des cotisations impayées de FCI est passé à 2,43 lakh crore contre l’allocation de Rs 75 000 crore par le ministère des Finances à FCI dans le cadre du budget des subventions alimentaires.

Cependant, dans l’estimation budgétaire révisée de 2020-2021, le ministère des Finances a prévu 3,44 lakh crore de Rs au titre des dépenses de subvention alimentaire à la FCI contre l’estimation budgétaire de seulement 77 982 crore de Rs. Cela a permis à FCI de rembourser la totalité des prêts de Rs 3,39 lakh crore accordés à la NSSF depuis 2016. Ainsi, le total des dépenses d’intérêt de FCI au cours de l’exercice 22 sera de Rs 4 153 crore contre Rs 29 068 crore encouru au cours de l’exercice précédent.

Les dépenses au titre des subventions alimentaires ont augmenté en raison des augmentations annuelles des prix de soutien minimum (MSP) pour le paddy et le blé et d’opérations d’achat « indéterminées » conduisant à des stocks de céréales bien supérieurs aux niveaux tampons avec la FCI. Les prix d’émission centraux de Rs 3, Rs 2 et Rs 1 pour un kg de riz, de blé et de céréales secondaires, respectivement, selon la NFSA n’ont pas été révisés depuis 2013.

Par contre, le coût économique de la FCI (MSP pour les agriculteurs, stockage, transport et autres coûts) du riz et du blé pour 2021-22 a été estimé à 32,96 Rs et 21,49 Rs par kg, respectivement.

La FCI est l’agence centrale clé qui gère l’approvisionnement, le stockage et le transport du riz et du blé vers les États pour distribution principalement pour la NFSA et d’autres programmes de protection sociale. Plus de 800 millions de personnes reçoivent 5 kg de céréales vivrières fortement subventionnées par habitant et par mois dans le cadre de la NFSA. Cela comprend environ 2,5 millions de ménages Antyodaya Anna Yojana, qui constituent les plus pauvres des pauvres. Ils ont droit à 35 kg par foyer et par mois à des prix subventionnés.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.