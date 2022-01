Subvention aux engrais : dépenses de l’exercice 23 à Rs 1,3 lakh crore

C’est alors même que les subventions aux carburants ont été restreintes et devraient être presque éliminées dans l’actuel budget lui-même.

Le projet de loi sur les subventions aux engrais du Centre pourrait être budgétisé à 1,3 million de roupies lakh crore pour le prochain exercice (2022-2023), signalant son potentiel d’être un élément en augmentation constante et collant du côté des dépenses de revenus. C’est alors même que les subventions aux carburants ont été restreintes et devraient être presque éliminées dans l’actuel budget lui-même.

Ce serait la troisième année consécutive en 2022-2023 que les dépenses budgétaires annuelles pour les subventions aux engrais oscillent autour de 1,3 lakh crore de Rs à partir d’une fourchette inférieure d’environ 70 000 à 80 000 crore de Rs pour quelques années dans le passé. La facture des subventions a augmenté de 57% sur un an pour atteindre 1,27 crore de lakh Rs au cours de l’exercice 21, le gouvernement ayant apuré des arriérés d’environ 65 000 crore de Rs dans le cadre des packages liés à Covid. La flambée des prix internationaux des engrais, ainsi que des ingrédients clés, devrait gonfler la subvention sur les engrais à Rs 1,38 crore lakh au cours de l’exercice 22, en hausse de 73% par rapport à l’estimation budgétaire (BE) de Rs 79 530 crore.

Avec la persistance de Covid-19 et le gouvernement peu désireux de contrarier les agriculteurs, les prix ne seront pas autorisés à augmenter dans les engrais phosphatés et potassiques (P&K), y compris le phosphate diammonium (DAP) au cours de l’exercice 23 également, un responsable conscient de la question dit FE. « Pour remédier à la pénurie de DAP, les sociétés d’engrais ont été invitées à prendre les dispositions nécessaires pour les importations en temps opportun afin d’éviter les pénuries ou le chaos sur le marché. Sous réserve de l’évolution des prix, les sorties de subventions l’année prochaine pourraient être d’environ 1,3 million de roupies lakh », a déclaré le responsable.

L’urée est fournie à tous les agriculteurs à travers le pays à un prix de détail maximum notifié par la loi de Rs 242/par sac de 45 kg (hors frais d’enrobage de neem et taxes le cas échéant) à compter du 1er mars 2018. L’urée phosphatée et potassique ( Les engrais P&K), y compris le DAP, sont cependant largement déréglés avec un élément de subvention fixe et sont couverts par un régime de subvention basé sur les éléments nutritifs (NBS). À la suite de la volatilité des prix sur les marchés internationaux, les taux de subvention du NBS sont passés de 10 231 $/MT en avril 2021 à 24 231 Rs/MT en mai et à environ 33 000 Rs en octobre.

La flambée des subventions aux engrais a été déclenchée par la hausse des taux mondiaux. Les prix de l’urée, l’engrais le plus couramment utilisé, ont triplé pour atteindre environ 990 $/tonne tandis que le prix du DAP a plus que doublé pour atteindre 700-800 $ la tonne par rapport au niveau d’il y a un an et demi. Aujourd’hui, la hausse des coûts des intrants exerce une pression supplémentaire sur les prix. Crisil Ratings s’attend à ce que le prix du gaz naturel – la matière première qui représente 75 à 80 % du coût total de production des usines d’urée – augmente de plus de 50 % par rapport à l’année dernière.

Pour les engrais P&K, l’Inde dépend à 90 % des importations.

Le plan du Centre d’économiser sur les subventions aux engrais grâce au transfert de bénéfices directs (DBT) a également été mis en veilleuse pour le moment. Les protestations prolongées des agriculteurs forçant le retrait de trois lois et les élections législatives imminentes dans cinq États, dont l’Uttar Pradesh politiquement décisif en 2022, ont pesé sur l’esprit des décideurs. Le gouvernement tenait à déployer le DBT pour lutter contre le chapardage, ce qui aurait pu contribuer à la réduction des subventions.

