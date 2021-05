Subvention récurrente de R & D pour renforcer ses données de batterie qui aident les acheteurs de voitures électriques d’occasion

(Photo Flickr Creative Commons / Ivan Radic)

Nouveau financement: Recurrent, une plate-forme pour aider les gens à faire des choix éclairés lors de l’achat de véhicules électriques d’occasion, a reçu une subvention de 256 000 $ de la National Science Foundation (NSF). L’argent est une subvention de recherche sur l’innovation dans les petites entreprises de phase 1, qui met la startup basée à Seattle dans la course pour une subvention supplémentaire de 1,5 million de dollars si elle est en mesure de montrer des résultats.

La subvention diffère du capital-risque car elle ne donne pas au bailleur de fonds le droit de prendre des participations dans l’entreprise. Recurrent est l’une des trois startups axées sur les VE à l’échelle nationale à recevoir l’une des subventions NSF.

Les affaires: La santé de la batterie est un facteur clé lors de l’achat de véhicules électriques, mais les constructeurs automobiles gardent secrètes leurs informations sur la durée de vie de la batterie et l’autonomie au fil du temps. Les mécaniciens et les revendeurs peuvent dire aux acheteurs si une batterie fonctionne dans le cadre de sa garantie, mais pas nécessairement des détails sur son état. Récurrent comble les lacunes, offrant des rapports tiers sur la durée de vie de la batterie et l’autonomie des véhicules électriques utilisés.

Les voitures d’occasion sont des produits chauds ces jours-ci, car les acheteurs étaient impatients de se procurer des véhicules pendant la pandémie, et maintenant il y a une pénurie mondiale de puces informatiques, entravant la capacité des constructeurs automobiles à fabriquer de nouvelles voitures, électriques ou autres. Des rapports récurrents indiquent qu’au cours des deux derniers mois, le prix d’un véhicule électrique d’occasion a augmenté de 1 500 dollars en moyenne.

Un peu d’histoire: Le PDG Scott Case et le CTO Kyle Rippey ont cofondé Recurrent, qui a été lancé en septembre. Case était auparavant directeur de l’exploitation d’EnergySavvy, une entreprise qui soutient l’utilisation d’énergie propre. Rippey a travaillé dans des startups telles que Rover.com, Estately et Avvo.

L’entreprise compte 11 employés et a levé en décembre un tour de table de 3,5 millions de dollars. Recurrent est une spin-out de Pioneer Square Labs de Seattle.

Et après: La subvention a des conditions: l’argent ne peut être utilisé que pour la recherche et le développement. Recurrent développe la plus grande base de données du monde réel sur les gammes de véhicules électriques de tous les fabricants. La startup compte près de 3000 conducteurs de véhicules électriques qui contribuent à leurs recherches, pour lesquelles ils reçoivent des rapports de batterie mensuels gratuits. La startup a collecté près de 6 millions de points de données individuels auprès des pilotes.

Le financement augmentera le nombre de conducteurs qui peuvent fournir des informations (il existe actuellement une liste d’attente) et aidera à vérifier à nouveau les données de batterie prises sur les véhicules par rapport aux mesures et aux diagnostics pratiques.