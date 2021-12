Succès de la FA Cup pour les femmes de Chelsea

Le stade de Wembley a accueilli un affrontement de titans alors que les deux meilleures équipes de la Super League féminine s’affrontaient en finale de la FA Cup. Les femmes de Chelsea ont cherché à venger leur défaite 3-2 contre Arsenal dès le début de la campagne de la WSL. Les Blues ont surclassé leurs adversaires du nord de Londres pour remporter la grande victoire 3-0. C’était la première fois qu’ils remportaient la FA Cup depuis 2018, où ils battaient également Arsenal et marquaient trois buts au passage.

Les femmes de Chelsea remportent la finale de la FA Cup

Early Lead a mis les bleus sur leur chemin

Chelsea a pris les devants dès le début du match grâce au superbe Fran Kirby qui a réussi une excellente frappe à la troisième minute et a donné l’avantage à l’équipe. Le match n’a presque jamais été mis en doute à partir de là, Arsenal n’ayant pratiquement pas troublé l’équipe d’Emma Hayes.

Cependant, ce n’est qu’en seconde période que Chelsea a renforcé son avance grâce au partenaire de Kirby, Sam Kerr, à la 57e minute. Kerr en a ajouté un troisième avec un fantastique flotteur qui a laissé le gardien d’Arsenal regarder comme un spectateur à la 77e minute. C’était tout sourire de Chelsea à partir de là alors qu’ils voyaient le reste du match avec facilité après le deuxième but de Kerr.

Chelsea Women et son parcours en FA Cup

Chelsea est entré dans le tournoi au quatrième tour contre London City et a progressé à chaque tour avec facilité, culminant avec une victoire finale unilatérale en finale car leur qualité était pleinement affichée tout au long du tournoi.

Arsenal est également entré dans le tournoi au quatrième tour et a remporté ses deux premiers matchs 10-0 et 9-0 respectivement avant de battre le reste de son opposition. Mais leur performance en finale sera une déception surprenante pour leur manager et leurs fans qui sont habitués à ce que l’équipe fasse preuve de beaucoup plus de classe et de qualité.

Arsenal aura cette défaite en tête lorsque les deux équipes se rencontreront lors d’un éventuel match décisif de la WSL en février, les deux équipes s’affrontant en tête du classement.

