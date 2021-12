Succès de vente pour le Fan Club NFT de l’édition Signature de Parker McCollum

Le fan club de Parker McCollum, le fan club de MCA Nashville, publie la Gold Chain Cowboy Black Card: Signature Edition, lancée la semaine dernière, est épuisée. Le NFT signé numériquement et numéroté était disponible en exclusivité, au prix de 100 $, pour les 1 000 premiers membres de la Gold Chain Cowboy Club Black Card.

L’initiative était la première via la communauté numérique MusicFX.io, qui met en relation artistes et fans via des NFT (Non-Fungible Tokens). L’achat comprenait également une adhésion de 12 mois au club, un accès VIP aux événements futurs, des parachutages secrets dans leur collection Parker McCollum MusicFX et des opportunités de rencontres et d’accueil lors de ses spectacles et événements.

Les membres sont également automatiquement inscrits au concours Golden Ticket 2022 de McCollum, offrant la chance de gagner des expériences et des prix VIP supplémentaires, choisis personnellement par l’artiste lui-même. «Je suis juste époustouflé par cela», dit-il. « Voir l’amour et le soutien de mes fans est tout simplement génial. Je tiens à remercier tous ceux d’entre vous qui nous ont rejoints aujourd’hui, nous allons passer des moments formidables ensemble.

Le succès de McCollum en 2020 « Joli coeur » atteint le n ° 1 sur Country Airplay de Billboard ; MCA Nashville a sorti son album Gold Chain Cowboy en juillet de cette année et l’a vu faire ses débuts au n ° 6 du palmarès country Billboard. Son single « To Be Loved By You » a également été un succès n ° 12 à la fois dans le classement des diffusions et dans Hot Country Songs.

Billie-Jo Aasen, co-responsable de MusicFX, ajoute : « Nous sommes absolument ravis de la réponse aux NFT Signature Edition de Parker. Nous étions persuadés d’avoir quelque chose de spécial entre les mains, mais les fans de Parker sont passés au niveau supérieur. Je sais qu’il y aura des gens déçus qui auront raté ça, mais nous aurons d’excellentes nouvelles pour vous sous peu.

MusicFX est alimenté par le pionnier de la technologie financière et de la blockchain CurrencyWorks Inc, en partenariat avec la société de gestion musicale et d’événements Crown & Ace. Son utilisation des NFT donne aux artistes une nouvelle opportunité de récompenser les fans pour leur investissement, à la fois émotionnel et financier, dans le travail du musicien. Des projets avec d’autres artistes arrivent bientôt.

