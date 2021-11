Succès du Brexit : le déménagement du siège de Shell montre que les prédictions de Remoaner sont « à l’envers » | Monde | Nouvelles

Shell a annoncé cette semaine qu’elle était prête à sacrifier la désignation « Royal » – de Royal Dutch Shell – pour transférer sa résidence fiscale de l’UE au Royaume-Uni. Elle avait déjà choisi le pays comme base d’entreprise et cotation boursière principale en 2005, mais maintenant, « malgré le Brexit », la multinationale anglo-néerlandaise appellera Londres sa seule maison.

La décision de Shell de diviser sa présence entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas il y a près de deux décennies est intervenue après avoir combiné Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij et The Shell Transport and Trading Company.

Le fait d’être résident fiscal et basé à La Haye a poussé Shell à opter pour une structure à double classe qui lui permettait d’émettre des actions A pour les investisseurs aux Pays-Bas tandis que les non-néerlandais recevaient des actions B – le tout pour éviter de frapper ces derniers avec le Retenue à la source aux Pays-Bas.

Le départ de la société des Pays-Bas fait écho à la décision d’Unilever l’année dernière d’installer son siège social au Royaume-Uni.

Matthew Lynn a souligné sur The Spectator : « Il a été prédit avec confiance après le référendum de 2016 que des entreprises telles que celles-ci déménageraient à 100 % aux Pays-Bas.

« Après tout, pourquoi rester dans cette petite Grande-Bretagne isolée ?

« Aux Pays-Bas, la décision a déjà provoqué la consternation, où le gouvernement l’a décrite comme une » mauvaise surprise « .

« Qui sait, peut-être qu’Ursula von der Leyen prévoit déjà des sanctions en réponse. Et le président Macron enverra-t-il des troupes de douaniers à Calais pour mettre au pas les Britanniques gênants ? »

Un porte-parole, tout en soulignant qu’ils intensifient leurs efforts pour réduire les émissions, a déclaré à l’époque qu’ils « s’attendaient pleinement à faire appel de la décision de justice décevante d’aujourd’hui ».

La décision du tribunal ne s’applique qu’aux Pays-Bas, mais le géant pétrolier a déclaré qu’il réduirait ses émissions quel que soit son lieu d’implantation.

Pourtant, on pense qu’au moins une partie de la raison de déménager est liée à l’objectif serré fixé par le tribunal néerlandais.

L’objectif environnemental que Shell s’est fixé ne s’applique en fait qu’aux émissions annuelles qui proviennent de ses propres opérations, à l’exclusion de celles produites par ses clients. Cela diffère déjà de ce à quoi les Pays-Bas s’attendent.

Même si la motivation du géant pétrolier à déménager ne peut pas être liée au Brexit, M. Lynn l’a qualifié de preuve que l’UE n’est pas essentielle pour les affaires : une réelle différence par rapport à l’endroit où les plus grandes entreprises du monde sont basées. »

Bob Seely, député de l’île de poids, a partagé la chronique de M. Lynn sur Twitter et a déclaré: « Je pensais que les grandes entreprises étaient censées abandonner le Royaume-Uni pour aller dans l’UE, et non l’inverse. #malgrébrexit »