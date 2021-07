Succès du tissage: le nouveau ministre des textiles Piyush Goyal révisera le programme PLI de Rs 10 683 crore

Le nouveau ministre des textiles Piyush Goyal (Photo: IE/File)

Le nouveau ministre des textiles Piyush Goyal examinera bientôt un projet de programme d’incitations liées à la production (PLI) de 10 683 crores de roupies pour les produits fabriqués à partir de fibres synthétiques et de textiles techniques, au milieu des clameurs pour réduire le chiffre d’affaires élevé et les objectifs d’investissement pour que les entreprises puissent bénéficier des avantages , ont déclaré des sources à FE.

Goyal, qui est également ministre du Commerce et de l’Industrie, est confronté à une tâche difficile, car le secteur de l’habillement à forte intensité de main-d’œuvre, composé principalement de MPME et dominé par les acteurs du coton, souhaite également que l’inclusion de produits en coton à valeur ajoutée dans le programme bénéficie un grand nombre d’entreprises.

Mais les demandes vont à l’encontre de l’intention du gouvernement d’attirer principalement les grandes entreprises pour créer quelques champions dans des secteurs clés par le biais de divers programmes PLI. Dans les textiles et les vêtements, il cherche également à corriger le biais politique historique de l’Inde envers la chaîne de valeur basée sur le coton qui est, en fait, contraire au modèle de consommation mondial. L’idée est de reconquérir les marchés d’exportation de l’Inde après avoir cédé du terrain substantiel au Bangladesh et au Vietnam ces dernières années. Goyal a succédé à Smriti Irani en tant que ministre des textiles le 8 juillet.

Dans son projet de programme PLI lancé plus tôt, le ministère du textile a proposé des incitations de l’ordre de 7 à 11 % la première année. Mais seules les entreprises avec un chiffre d’affaires annuel d’au moins 100 crores de roupies devaient faire la coupe. Il a été proposé que les avantages dans toutes les catégories soient réduits de 100 points de base chaque année après la première année et accordés pour un total de cinq ans à compter de l’exercice 22. « C’est un programme très important, car il a le potentiel de créer un grand nombre d’emplois. Donc, évidemment, l’avis du ministre sera sollicité et il le réexaminera », a déclaré une source officielle.

Le projet a promis jusqu’à 11% d’incitation aux grandes entreprises pour des investissements de plus de 500 crores de roupies dans des projets entièrement nouveaux dans les textiles techniques. L’avantage, cependant, était lié à un chiffre d’affaires supplémentaire de 1 500 crores de roupies la première année et à une augmentation de 25 % du chiffre d’affaires chaque année par la suite.

Il a également suggéré que les entreprises avec un chiffre d’affaires annuel de Rs 100-500 crore seront éligibles à une incitation de 9% pour les projets de friches industrielles. Celui-ci fera l’objet d’une augmentation du chiffre d’affaires de 50 % chaque année.

De même, les entreprises avec un chiffre d’affaires de Rs 500 crore ou plus devaient bénéficier d’une incitation de 7% la première année. L’avantage était lié à la condition que le chiffre d’affaires soit augmenté de 50 % la première année et de 25 % chaque année par la suite.

Il a été proposé d’étendre les incitations à la production supplémentaire dans 50 catégories en retard (40 vêtements à base de fibres synthétiques et 10 textiles techniques).

Fait intéressant, certains acteurs, qui ont du mal à faire face à un resserrement des liquidités induit par Covid, souhaitent que le déploiement du programme soit différé afin qu’ils puissent en profiter.

Raja M Shanmugham, président de l’Association des exportateurs de Tirupur, le plus grand groupe de vêtements du pays, a salué le programme PLI. Cependant, a-t-il déclaré, pour que le grand nombre de MPME profite des avantages du programme PLI, les critères doivent être assouplis et les produits du coton qui présentent une valeur ajoutée substantielle doivent être intégrés dans son champ d’application. Plus important encore, le besoin de l’heure est d’empêcher les entreprises de sombrer dans l’oubli en facilitant un crédit plus important et plus facile à des taux abordables, a-t-il ajouté. « À moins que les MPME ne survivent à cette crise, comment pourront-elles tirer profit du programme et contribuer aux exportations ? » Il a demandé.

Selon l’expert textile réputé DK Nair, le programme semble bien intentionné, mais les objectifs, en particulier pour le chiffre d’affaires progressif, seront difficiles à atteindre. De plus, évaluer le chiffre d’affaires incrémentiel des entreprises, en particulier celles non cotées, sera une tâche herculéenne, étant donné les possibilités de manipulation entre les entreprises du groupe, a ajouté Nair.

Même avant que la pandémie ne frappe, les exportations de textiles et de vêtements ont diminué de 8,6 % en glissement annuel pour atteindre 33,7 milliards de dollars au cours de l’exercice 20. Ainsi, la part du secteur dans les exportations globales de marchandises n’a cessé de baisser ces dernières années, passant de 13,7% au cours de l’EX16 à seulement 10,8% au cours de l’EX20, le plus bas depuis une décennie environ. Au dernier exercice, ces exportations ont chuté de 10 % à 30,3 milliards de dollars, pire qu’une contraction de 7 % des exportations globales de marchandises.

À l’échelle mondiale, alors que la Chine reste l’acteur le plus dominant et domine largement dans les textiles et les vêtements, l’Inde a été battue par le Bangladesh et le Vietnam ces dernières années dans les exportations de vêtements.