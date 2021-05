Succès du vaccin: 50 millions de jabs distribués – et une vie perdue | Politique | Nouvelles

Il a été révélé que près d’un tiers des adultes en Grande-Bretagne avaient été inoculés (Image: .)

Le bilan a enregistré un seul décès pour la troisième fois seulement de la crise, car il a été révélé que près d’un tiers des adultes sont complètement vaccinés. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Nous avons franchi une nouvelle étape incroyable dans notre programme de vaccination. «Aujourd’hui, 29,4% de la population adulte bénéficie de la protection la plus forte possible avec deux doses.» Pendant ce temps, les nouveaux cas de coronavirus sont tombés à 1649 – le moins par jour depuis le 2 septembre.

Les jours fériés et les week-ends ont tendance à afficher des chiffres inférieurs en raison d’un retard dans la déclaration des décès.

Mais les données alimentent l’espoir que le Royaume-Uni est bien parti pour gagner la guerre de Covid et M. Hancock a prédit un «grand été britannique» à venir.

Il a également révélé que plus de 34 millions de personnes avaient reçu leurs doses initiales de vaccin.

Il a déclaré que le déploiement de la vaccination «sauve des vies et nous aide à revenir à la normale», ajoutant: «Je veux rendre hommage au personnel héroïque du NHS et aux bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour fournir des vaccins dans toutes les régions du Royaume-Uni à un rythme rythme.”

Le secrétaire à la Santé a déclaré que le gouvernement restait sur la bonne voie pour offrir un coup à tous les adultes d’ici la fin du mois de juillet et il a exhorté tous les plus de 40 ans à saisir leur chance de se faire vacciner. La nuit dernière, 50 089 549 coups avaient été administrés depuis que le premier avait été administré le 8 décembre.

M. Hancock a ajouté: «C’est un vaccin qui sauve des vies qui aide à vous protéger, qui aide à protéger ceux qui vous entourent et c’est notre moyen de sortir de cette pandémie.

«Et c’est grâce au programme de vaccination que nous pouvons continuer sur cette feuille de route [out of lockdown].

«Je sais que nous allons passer un excellent été britannique.»

Le chiffre d’un décès de Covid a été enregistré pour la dernière fois le 30 août.

Un responsable de la santé a déclaré: «Grâce au déploiement phénoménal des vaccins et aux sacrifices consentis par le peuple britannique, nous combattons ce virus étape par étape et sommes sur la voie de la guérison.»

Boris Johnson a déclaré que le pays était sur la bonne voie pour atteindre les objectifs fixés dans la feuille de route du gouvernement pour lever les restrictions de verrouillage. Le prochain changement majeur attendu des règles est attendu le 17 mai, avec l’assouplissement des règles qui limitent actuellement l’hospitalité intérieure, les divertissements et les voyages à l’étranger.

Le Premier ministre a par la suite crayonné le 21 juin la suppression de «toutes les limites légales aux contacts sociaux».

M. Johnson – qui rencontrait hier les électeurs alors qu’il faisait campagne à Hartlepool et dans le sud du Pays de Galles, avant les élections de cette semaine – a déclaré qu’il s’attend à ce que la distanciation sociale soit abandonnée le mois prochain si les progrès se poursuivent.

Il a déclaré: «Dans l’état actuel des choses, et dans la façon dont les choses se passent, avec le déploiement du vaccin tel qu’il est … nous avons fait 50 millions de piqûres au moment où je vous parle aujourd’hui, un quart de la population adulte – un sur quatre – ont eu deux coups.

«Vous voyez que les résultats de cela commencent vraiment à apparaître dans l’épidémiologie.

«Je pense que nous pourrons aller de l’avant … j’ai l’impression que le 17 mai va être bien.»

Il a ajouté que d’ici le 21 juin, il pourrait envisager des changements majeurs des règles de distanciation sociale.

«Nous pourrons dire distance sociale – comme nous devons le faire actuellement, le mètre plus – je pense que nous avons de bonnes chances de pouvoir nous passer du mètre plus à partir du 21 juin.

«Cela dépend toujours des données, nous ne pouvons pas encore le dire catégoriquement, nous devons regarder l’épidémiologie au fur et à mesure que nous progressons. Nous devons voir où nous en sommes avec la maladie.

“Mais c’est ce que je ressens pour moi en ce moment.”

Les recherches de Public Health England montrent que les vaccins Covid ont déjà un impact significatif en réduisant le total des décès et des admissions à l’hôpital.

Les experts estiment que les jabs ont sauvé plus de 10 000 vies rien qu’en Angleterre à la fin du mois de mars.

60 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer / BioNTech ont été obtenues par le gouvernement pour être utilisées dans un programme de rappel qui se déroulera à l’automne. Sir Simon Stevens, le directeur général du NHS, a déclaré que neuf personnes de plus de 45 ans sur dix avaient maintenant été vaccinées.

Il a déclaré: «Depuis le lancement du plus grand programme de vaccination de l’histoire du NHS, nous avons maintenant livré en moyenne 10 millions de vaccins chaque mois grâce au travail acharné du personnel du NHS à la fois pour planifier le déploiement et administrer les vaccins.

«Plus de neuf personnes sur 10 âgées de 45 ans et plus ont reçu leur premier vaccin et toutes les personnes âgées de 40 ans ou plus sont désormais éligibles.

«Donc, si vous recevez un SMS vous invitant à rejoindre les millions déjà piqués, veuillez suivre les instructions fournies et réserver.

«Il est simple, efficace et vous protège ainsi que ceux que vous aimez contre ce terrible virus.»

Nadhim Zahawi, le ministre des Vaccins, a déclaré: «Nous avons l’un des taux d’adoption les plus élevés au monde et plus de 15 millions de personnes ont maintenant reçu deux doses et une protection maximale.

«Chaque coup nous rapproche encore plus de mettre cette pandémie derrière nous.»

Il a ajouté: «J’exhorte tout le monde à se manifester dès qu’ils sont éligibles – le vaccin est sûr, efficace et il pourrait vraiment vous sauver la vie.»