Succès le premier jour du Roller Experience 360

05/11/21 à 21:56 CET

Ambiance magnifique dans la Marina de Valence pour accueillir le premier des tests Roller Experience 360 ​​​​, le nouveau circuit de Skateboard, Roller Freestyle et Scooter de la Fédération Royale Espagnole de Patinage. Vendredi, les premiers champions espagnols de scooter ont été définis dans la modalité Street, Guifré Obradors et Paloma Cantillo.

Les amateurs de ces sports urbains sont venus à Valence pour profiter pour la première fois d’un concours qui deviendra une référence dans le secteur et qui regroupe des patineurs du plus haut niveau de plus de dix pays différents comme l’Argentine, l’Angleterre ou le Brésil.

Ce samedi une journée forte est attendue avec l’entrée en scène de personnalités telles que Mauro Iglesias qui vient de remporter le Barcelona Xtreme et l’Alicante Cup, Bruno Senra qui vient tout droit de disputer le circuit américain DEW Tour ou encore Richard Tury qui a terminé deuxième à l’Open d’Alicante, en plus de Joe Atkinson, actuel champion du monde de Roller Freestyle, montrent le haut niveau de compétition que le festival accueille. Aussi bien que Lucas Amador, l’un des deux représentants valenciens au championnat de skateboard VESO, qui a concouru au niveau international en France, au Portugal et en Allemagne et Javier Fioretto, l’une des jeunes promesses valenciennes à prendre en compte pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le concours bénéficie du soutien de la Fédération municipale des sports, de la Generalitat Valenciana, de la Diputació de València, du Conseil supérieur des sports et de la Fondation Trinidad Alfonso, qui a le programme PAC CV promu par la fondation elle-même et par le Comité olympique espagnol. Le festival VESO se déroule en parallèle de nombreuses activités familiales, récréatives et sociales.

L’action se poursuivra avec le Championnat d’Espagne de Roller Freestyle en mode Park et les demi-finales du Championnat d’Europe de Scooter, également en Park.

D’autre part, dans le Street Park le spectaculaire Championnat d’Europe de Scooter dans la catégorie hommes, le Championnat d’Espagne de Roller Freestyle et enfin, les très attendues demi-finales du Valencia European Skateboarding Open, ces deux dernières compétitions, dans la catégorie masculine et féminine.

Samedi 6 novembre (PARC) :

10h30 – 14h30 : Finale du Championnat d’Espagne de Roller Freestyle (U14, U19 et Absolute MAS. Et FEM.)

16 : 30h – 18 : 30h : Demi-finale du Championnat d’Europe Scooter (MAS.).

Samedi 6 novembre (RUE) :

12h00 – 14h00 : Demi-finale du Championnat d’Europe Scooter (MAS.).

14h00 – 17h00 : Demi-finale et Finale du Championnat d’Espagne de Roller Freestyle (MAS. Et FEM.).

17h00 – 20h00 : Demi-finale VESO Skateboarding (MAS. Et FEM.).