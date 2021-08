Succès, Shang-Chi, et pas seulement le meilleur ami

Awkwafina m’a appris un tour de magie, et non, je ne vais pas vous dire comment ça marche. Parce que la plupart du temps, je ne peux pas vous dire comment cela fonctionne, car cette interview a eu lieu ce printemps, alors que le monde était sur le point de rouvrir peut-être, peut-être, quand nous ne pouvions toujours pas être dans la même pièce ensemble, et Honnêtement, il est sacrément impossible d’apprendre la magie sur Zoom. Je veux dire, je pourrais essayer de le décrire (et vous dire que cela impliquait du ruban adhésif, une paire de ciseaux et des cartes de tarot), mais nous ferions tous mieux d’imaginer une réalité alternative à la place : que je traînais à une fête avec Nora Lum, comédienne, acteur, rappeur et écrivain de 33 ans originaire du Queens, à New York, qui, selon l’histoire, s’est donné le nom de scène Awkwafina pour canaliser une version plus confiante d’elle-même et aussi parce que c’était drôle (mais vous pouvez toujours l’appeler Nora). Et lors de ladite fête imaginaire, elle a sorti des cartes et a dit : “Tu veux voir un tour de magie ?” et j’étais comme, “Hum, extrêmement oui, la personne-je-ne-attendais-pas-faire-soudain-de-la-magie-à-cette-fête-avec-moi.”

Nora : D’accord, je ne sais pas si je vais être poursuivie par le syndicat des magiciens pour avoir fait ça. Il y a un code tacite.

Lane : Je ne connais pas le code ?

Nora : Tu n’es pas censé le faire ! Vous connaissez ces blagues où le but de la blague est qu’il a fallu une heure pour arriver à une ligne de punch ? C’est ça la magie.

L’histoire d’origine de beaucoup de comédiens fait un détour soudain à un moment donné, généralement l’enfance, vers la magie. Pour Nora, cela s’est passé en tant qu’adulte dans une année très étrange. Comme le reste d’entre nous, cherchant quelque chose de sublime pour détourner l’attention de la sombre réalité, Nora s’est sérieusement lancée dans des tours de magie – pas les “tigres sans raison” ou les “femmes en bikini se faisant scier en deux inutilement par un gars nommé Dave”, genre, mais juste des tours de cartes simples, y compris celui qu’elle essaie actuellement de m’apprendre à cette “fête”. Nous avons rencontré la pré-magie pour la première fois, il y a plus de sept ans, en tant que deux comédiens new-yorkais lors d’un festival de podcasts. Comme c’est si souvent le cas avec les femmes, nous nous aimions mais craignions que l’autre ne ressente la même chose. Pourtant, nous avons fini par parler pendant des heures de je-ne-sais-quoi sur un perron de la ville qui, avec le recul, était probablement recouvert d’urine de chien (et aussi d’urine humaine). Je me souviens qu’elle était juste quelqu’un qui l’a eu. Quelqu’un qui se bousculait autant que moi pour faire le même rêve. Qui savait déjà avec tout ce qu’elle avait que c’était ce qu’elle était censée faire, qu’il n’y avait vraiment pas le choix parce que c’est ça ou ce n’est rien.

Elle est venue par cette connaissance honnêtement, en commençant par l’ultra-compétitive Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts à New York (le film Fame – google it – est basé dessus ; Nicki Minaj est aussi un alun) . Nora s’est formée à la musique classique et jazz (elle jouait de la trompette) tout en expérimentant le hip-hop, l’écriture et la production. Elle avait été élevée dans le Queens par sa grand-mère et son père après la mort de sa mère alors qu’elle n’avait que 4 ans, et Nora avait l’impression d’être nourrie par son histoire, même à un jeune âge. “Quand j’étais jeune, je savais comment j’étais classée sur le plan socio-économique”, dit maintenant Nora. « Je savais que ma grand-mère était une immigrante de la classe ouvrière et mon père était un père célibataire. Je savais que j’allais devoir m’en sortir à ma façon. Cela m’a appris beaucoup de leçons, comme si vous deviez vraiment vous humilier, faire des emplois de serveuse et postuler dans des magasins vraiment branchés et ne pas obtenir le travail et vous sentir comme, qu’est-ce qu’il y a même là-bas? Il faut vraiment toucher le fond pour vraiment le vouloir, se battre pour ça. »

Lane : Oh mon dieu, je viens de réaliser quelque chose. Vous avez été rejeté pour un travail par Beacon’s Closet [the aforementioned hip store, a Brooklyn-based consignment chain] de la même manière que tant de mes vêtements ont été rejetés là-bas. Ils sont comme, “Ew, non, nous ne prendrons pas ça.”

Nora : Beaucoup de respect pour Beacon’s Closet, mais j’y apporterais des vêtements. Je me souviens de les avoir ramenés à la maison et d’avoir sorti les déchets et d’avoir donné un discours d’encouragement aux vêtements, du genre “Tu étais vraiment mignon.”

Le premier emploi de Nora était dans une maison d’édition de livres, où elle a été embauchée et rapidement licenciée après être devenue virale avec son premier gros tour : le clip d’une chanson de rap qu’elle avait écrite intitulée “My Vag”. Dans la vidéo, qui compte maintenant plus de 6,3 millions de vues sur YouTube, elle exprime des paroles impassibles comme « Mon vag comme une ballade d’opéra / Yo vag comme le chou de grand-père » et « Il est temps que nous le fassions savoir / Salope, regarde le vag comme Janet Reno / Awkwafina est un génie / Et son vagin est cinquante fois meilleur qu’un pénis, “entre des scènes lo-fi d’elle se faisant peindre les ongles par un dur à main armé et jouant à faire semblant de gynécologue, portant un miroir de tête de médecin et tirant éclats d’une paire de jambes ouvertes. Comme l’a noté un commentateur : “Cette chanson valait vraiment la peine que tu te fasses virer.”

Bien sûr, tout le monde ne pensait pas que “My Vag” était une infraction passible de poursuites. MTV a appelé et a donné à Nora un passage de plusieurs années en tant que panéliste et co-animatrice de sa franchise de commentaires de têtes parlantes remplie de riffs Girl Code. Vient ensuite un rôle d’acteur dans Neighbours 2: Sorority Rising. En 2018, Awkwafina et sa marque d’humour street-smart-meets-fièrement désordonné étaient « soudainement » partout : voler des scènes de stars d’Hollywood comme Sandra Bullock dans Ocean’s 8 et Constance Wu dans Crazy Rich Asians ; l’hébergement de Saturday Night Live. En 2020, elle a reçu un Golden Globe (sans parler d’une tonne de buzz aux Oscars) pour sa performance dans la comédie dramatique indépendante The Farewell.

Tout cela a valu à Nora sa propre série, Awkwafina de Comedy Central Is Nora From Queens, qui a fait ses débuts en janvier 2020 et est vaguement basée sur sa vie – sauf que la version télévisée de Nora a encore la fin de la vingtaine, vit toujours dans le Queens, toujours travailler et bousculer et échouer son chemin vers l’âge adulte. La série a été reprise pour une deuxième saison avant même la diffusion du premier épisode (la saison 2, diffusée maintenant, a été créée le 18 août). C’est une bonne chose, car Awkwafina Is Nora From Queens était le lancement de séries aux heures de grande écoute le mieux noté du réseau en plus de trois ans.

D’une manière ou d’une autre, écrire et jouer dans sa propre émission de télévision n’a pas ralenti la carrière cinématographique de Nora. Plus tôt ce printemps, elle a exprimé Sisu, le dragon rougeoyant et sarcastique dans le hit animé de Disney Raya et le dernier dragon. Et ce mois-ci, je vous donne huit mots : Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Un film de super-héros Marvel à part entière – et l’histoire d’origine très attendue du personnage de bande dessinée du même nom, sur un artiste martial / assassin entraîné confronté à son passé – avec Nora comme l’une de ses stars. Et oui, elle fait ses propres cascades.

Nora : Se balancer et voler, tomber en arrière… c’est vraiment différent, disons, d’une comédie romantique indépendante. C’est vraiment cool.

Lane : Ça a l’air, même si je ne peux pas comprendre du tout, putain de génial.

Nora : C’est tellement bizarre de passer du « mode ami ».

Elle veut dire jouer le rôle de The Funny Sidekick (voir : Crazy Rich Asians). Ou peut-être qu’elle veut dire The Funny Dragon Sidekick (Raya et le dernier dragon). Ou The Funny Slacker-With-Big-Dreams-Who-You-Wish-Were-Your-Real-Life-Sidekick (Nora From Queens). Et sortir de ce casier a été comme tirer un tour compliqué en soi – mais cela fait partie de la magie de Nora, bien sûr : le travail est là, vraiment, mais vous pouvez à peine le voir parce que vous êtes tellement distrait par son charme. Par la façon dont elle semble si humaine et chaleureuse sans effort tout en conduisant, oui, un bus à grande vitesse dans un film Marvel.

Et puis il y a son impact. Ce Golden Globe ? Nora est la première actrice américaine d’origine asiatique à remporter la catégorie actrice principale pour un film. Et il est difficile d’exagérer l’importance culturelle de Shang-Chi, le premier film Marvel mettant en vedette un super-héros asiatique. Que cela – et le plaisir de célébrer les cultures et les peuples asiatiques – se produise maintenant, cette année, après les torts absolument brutaux auxquels la communauté AAPI a été confrontée… ce qui, je pense, a des effets réels », explique Nora. « Quand la communauté AAPI n’est pas considérée comme un personnage secondaire, c’est presque comme si les gens savaient que nous sommes là, vous savez ? »

Cela dit, c’est beaucoup de pression – surtout quand, malgré votre nouveau statut Marvel, vous êtes toujours connu pour être cette personne hilarante avec laquelle tout le monde veut être ami. Et quand plus tu deviens connu, plus ça peut se sentir comme, Attends, tu t’attends à ce que je sois drôle tout le temps ?! Mais parfois je fais la sieste ?? Je m’interroge à haute voix sur le message que reçoivent tant de comédiens, qu’ils n’ont de valeur que lorsqu’ils font rire les gens. “Ouais,” dit Nora. “Il y aura toujours un désir immédiat, c’est-à-dire ‘D’accord, je vais le faire parce que je veux que tu ressentes de la joie en ce moment.’ Mais finalement, beaucoup de comédies sont fondées sur de très longues périodes de solitude et de contemplation vraiment folle. »

C’est le truc avec « être drôle » : en fait, cela vient souvent d’une lutte et d’un traumatisme — d’avoir douté, se faire dire que vous êtes trop, se faire dire que vous êtes trop peu. Cela vient du fait que les gens pensent que parce que vous êtes drôle, vous pouvez prendre un coup de poing qui n’a vraiment pas besoin d’être lancé.

Nora : Il se passe quelque chose quand on te critique ou que quelqu’un te traite de moche…

Lane : Ouais—

Nora : Tu ne les écoutes pas, peu importe, et tu rentres à la maison et tu te regardes dans le miroir et tu te dis : Suis-je moche ?

Bien sûr, oui, le succès peut être une bonne – une très bonne – chose. Nora a maintenant une plus grande base de fans. Plus de gens écoutent ce qu’elle a à dire. Elle peut payer ses factures à temps. Mais cela s’accompagne d’une critique intense et d’une concentration agressive sur Awkwafina, la personne que Nora présente au monde. C’est une dualité compliquée, vraiment, et elle a l’intention de continuer à naviguer. (« Les sacrifices que je fais », dit-elle, « je les fais parce que je l’aime tellement. Et je le veux tellement. »)

Mais elle a cessé de chercher la validation dans les tweets ou les commentaires ou critiques YouTube, se tournant plutôt vers “de vraies personnes que j’aime et respecte, à moi-même et à mes propres réalisations”. Peut-être est-ce la maturité, songe-t-elle, ou peut-être est-ce simplement l’armure naturelle que vous développez lorsque vous êtes une célébrité qui a eu son moment décisif et a survécu pour raconter l’histoire.

Non pas qu’elle ait fini d’essayer ou de stresser. « Je ne pense pas que j’arriverai jamais à ce point », dit-elle. « Avant, je faisais n’importe quoi parce que j’attendais, j’étais perdu, sachant que les choses pouvaient changer demain ou jamais. Je ne savais pas que cela fonctionnerait, et quand cela a commencé, j’ai réalisé que c’était quelque chose qui pouvait réellement arriver. C’est comme lorsque vous entrez dans Oz et que vous commencez à voir une chose magique et que vous vous demandez, comment cela existe-t-il ? Mais ensuite, cela vous engourdit vers des choses plus folles, plus magiques. »

C’est peut-être pourquoi, à ce stade, cela semble être une seconde nature pour Nora de nous surprendre avec quelque chose que nous n’avons jamais vu venir.

Nora : Je vais être complètement foutue—

Lane:… pesté par la communauté magique.

Nora : Mais c’est littéralement un jeu d’improvisation et de faux-fuyants et de réflexion sur vos pieds et de mauvaise direction et… puis-je vous en montrer un de plus ?





