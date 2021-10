Successeurs potentiels de Steve Bruce à Newcastle United

Newcastle United intensifiera cette semaine sa recherche d’un nouveau manager avec Roberto Martinez, Steven Gerrard et Unai Emery, tous liés au poste pas encore vacant. Selon le Times, Newcastle aligne des candidats en vue d’une refonte.

Le remplacement de Steve Bruce est désormais une priorité absolue à North Tyneside

Les pressions de Newcastle United plus fortes que jamais

Moins de deux semaines après le rachat de Newcastle, Steve Bruce quitte le club, laissant un poste vacant à St James’ Park. Les managers du monde entier sont confrontés à des questions voilées concernant le mammouth dans la salle : le poste vacant dans le club le plus riche du monde. Bien que les aspirations et l’argent frais de Newcastle United ne suffisent pas à attirer certains des managers d’élite, semble-t-il. Certains managers prennent déjà leurs distances par rapport à l’intérêt. Mais il ne fait aucun doute que quelqu’un sera prêt à sauter le pas.

Avec un message clair à tout le monde, Bruce, 60 ans, a parlé des pressions du travail. Dire au Telegraph : « Je pensais que je pourrais gérer tout ce qui m’a été lancé, mais cela a été très, très difficile. Ne jamais être vraiment désiré, sentir que les gens voulaient que j’échoue, lire les gens qui disent constamment que j’échouerais »,

Maintenant, le travail semble plus important que jamais. Quel que soit le manager, ramener Newcastle United au sommet de la Premier League ne sera pas une mince affaire.

Qui est le prochain pour Newcastle United

Les PIF d’Arabie saoudite sont maintenant à la recherche d’un remplaçant qui peut commencer la nouvelle ère. La liste des candidats potentiels est longue mais trois noms se démarquent. Lucien Favre, Eddie Howe et Paulo Fonseca. Dans le blizzard des noms, ces trois-là semblent être les plus probables.

Favre l’ancien patron du Borussia Dortmund est un sac mélangé. Il a des réalisations fantastiques à son actif, joue au football offensif et est un manager pragmatique. Cependant, son penchant pour le football offensif pourrait entraîner de grosses défaites. Son équipe de Dortmund n’était pas étrangère aux buts encaissés. En Premier League, avec l’équipe encore sous-développée de Newcastle, cela pourrait conduire à un désastre.

Eddie Howe a construit son nom à Bournemouth, les deux sont synonymes. La paire était un match parfait pour la plupart de leur temps ensemble. Culminant de manière plutôt décevante, les réalisations de Howe à Bournemouth sont toujours incroyables. Il a l’expérience de la Premier League et sait éviter la zone de relégation. Cependant, il serait nouveau dans les gros budgets et la gestion d’équipe qui en découleront.

Et enfin, Fonseca, plus récemment avec Roma. Fonseca est impétueux et excitant mais a eu du mal avec Roma. Laisser les Roms dans le pétrin peut rebuter Newcastle car ils ont besoin de stabilité dans la reconstruction. Bien que les travaux antérieurs avec Shakhtar Donetsk soient attrayants. Au Shakhtar, il a fait preuve de stabilité, de calme et a remporté des trophées. Guillem Balague a fait l’éloge de Fonseca sur BBC Radio 5 Live Euro Leagues : « Je pense qu’il a beaucoup de couches en tant que manager pour faire face à un club qui a actuellement besoin de fondations complètement différentes pour une équipe gagnante. Ils n’ont pas ça de loin.

