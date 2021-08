Succession La saison 3 sera diffusée en octobre

La très populaire comédie dramatique Succession revient en octobre. HBO a confirmé sur Twitter que la saison 3 de Succession fera ses débuts le mois prochain.

La date précise de la première n’a pas encore été révélée – en fait, le tweet du compte officiel de la succession ne contenait rien de plus que le mot “octobre” et une image de Logan Roy, le redoutable patriarche de la famille Roy et fondateur de Waystar RoyCo, joué par Brian Cox. Mais c’est néanmoins une nouvelle excitante pour les fans – consultez le tweet ci-dessous:

La première bande-annonce extrêmement divertissante de la saison 3 de Succession est sortie en juillet. Tous les acteurs principaux devraient revenir, y compris Jeremy Strong dans Kendall, Kieran Culkin dans Roman, Sarah Snook dans Siobhan, Matthew Macfadyen dans Tom, Hiam Abbass dans Marcia, Nicholas Braun dans Greg et Alan Ruck dans Connor. Les nouveaux membres de la distribution pour cette saison incluent Alexander Skarsgård (Godzilla contre Kong), Adrien Brody (Peaky Blinders) et Hope Davis (Captain America: Civil War).

La saison 2 a été diffusée en 2019 et a ensuite remporté sept Emmy Awards, dont une série dramatique exceptionnelle et un acteur principal exceptionnel dans une série dramatique pour Cox. La production de la saison 3 devait commencer en avril de l’année dernière, mais a été retardée en raison de la pandémie. Le spectacle a été créé par le scénariste britannique Jesse Armstrong (In the Loop, Peep Show).

