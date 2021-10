Chris et Andy parlent de Succession S3E2, « Mass in Time of War ». Ils discutent des nombreuses versions de Kendall que nous avons obtenues jusqu’à présent (7:20), de la scène de jeu de tous les frères et sœurs dans une pièce (16:58) et du pouvoir central que Logan détient toujours (36:29).

Hôtes : Chris Ryan et Andy Greenwald

Producteur : Kaya McMullen

