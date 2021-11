Chris et Andy nous emmènent à travers l’intrigue du dernier épisode de Succession (2:53) avant de débattre pour savoir si Kendall se drogue ou non (37:19) et qui vacille au bord de la famille Roy (42:07).

Hôtes : Chris Ryan et Andy Greenwald

Producteur : Kaya McMullen

