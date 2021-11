HBO

Chris et Andy discutent du personnage d’Adrien Brody et de la prochaine étape pour Tom

Chris et Andy décomposent l’épisode de Succession de cette semaine. Ils parlent de l’introduction du personnage d’Adrien Brody et de la façon dont il a propulsé l’intrigue (1h00), du Mt. Rushmore agissant de Brian Cox et Nicholas Braun (21h37) et du spin-out continu du personnage de Matthew Macfadyen, Tom (32:52 ).

Hôtes : Chris Ryan et Andy Greenwald

Producteur : Kaya McMullen

