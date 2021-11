HBO

Chris et Andy décomposent l’épisode de Succession de cette semaine. Ils parlent du choix des Roys d’un président et de tout le commerce de chevaux qui se déroule tout au long (7:19), de la façon dont le spectacle utilise des stars invitées cette saison (36:22) et de la scène de Kendall et Tom dans le restaurant (46 : 15).

Hôtes : Chris Ryan et Andy Greenwald

Producteur : Kaya McMullen

