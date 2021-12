HBO/Graeme Hunter

Chris et Andy passent en revue l’avant-dernier épisode de la saison et discutent de la position de chacun des frères et sœurs avant la finale

Chris et Andy commencent par le gros suspense à la fin de l’épisode avant de remonter le reste de l’histoire (1:00). Ils parlent du dîner tendu de Logan et Kendall (21:26), Shiv montrant ses vraies couleurs (29:02) et de la position du reste des frères et sœurs après l’avant-dernier épisode (41:01).

Hôtes : Chris Ryan et Andy Greenwald

Producteur : Kaya McMullen

