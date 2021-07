‘Succession’ sort la bande-annonce de la saison 3 avec Sanaa Lathan ⋆ .

La famille Roy est de retour. HBOLa série à succès Succession a sorti une bande-annonce de la saison 3, qui présente une apparition de Sanaa Lathan, qui rejoint la série sous le nom de Lisa Arthur.

Après avoir reporté le tournage en raison de la pandémie de COVID-19, Succession reviendra à HBO cet automne, près de deux ans après sa deuxième saison acclamée par la critique. Les nouveaux épisodes continueront de suivre la famille Roy et leur lutte sans fin pour le pouvoir, mettant le fossé entre Logan Roy (Brian Cox) et Kendall Roy (Jérémy Strong) devant et centre.

Les gagnants du prix de la meilleure série dramatique pour « Succession » Kevin J. Messick, Sarah Snook, Brian Cox et Jeremy Strong posent dans la salle de presse lors de la 25e édition des Critics’ Choice Awards au Barker Hangar le 12 janvier 2020 à Santa Monica, Californie . (Photo de Matt Winkelmeyer/. pour la Critics Choice Association)

La troisième saison présente des ajouts étoilés à la série, notamment Hope Davis, Alexander Skarsgård, et Adrien Brody. Un ajout important est Lathan qui dépeint Lisa Arthur, “une avocate new-yorkaise de premier plan et bien connectée”.

Dans la bande-annonce, Arthur est vu en train de s’asseoir avec la fille unique de la famille Roy, Siobhan “Shiv” Roy (Sarah Snook).

Elle demande dans le clip : « Shiv, ça va ? » avant de passer à une scène où Shiv lance un ultimatum à l’un de ses frères : “Si je te soutiens contre papa, tu devrais me laisser prendre le relais.”

Au moment de l’annonce, Lathan s’est rendue sur Instagram pour partager son enthousiasme. L’actrice de Nappily Ever After a partagé une photo du rapport Deadline et a écrit dans la légende, “excité à ce sujet”, avec l’emoji de feu. Elle a également partagé un selfie plus tôt cette année lorsqu’elle était sur le plateau, avec la légende “Good Morning Sunshine #SuccessionHBO”

La série revient après une deuxième saison à élimination directe, qui a remporté le très convoité Emmy Award pour la série dramatique exceptionnelle en 2020. Le synopsis officiel de la saison 3 se lit comme suit: “Embusqué par son fils rebelle Kendall à la fin de la saison 2, Logan Roy commence la saison 3 dans un périlleux positionner. S’efforçant de sécuriser des alliances familiales, politiques et financières, les tensions montent alors qu’une amère bataille d’entreprise menace de se transformer en une guerre civile familiale. »

L’actrice Sanaa Lathan assiste à la projection de “Native Son” de HBO au Guggenheim Museum le 1er avril 2019 à New York. (Photo de Slaven Vlasic/. pour HBO)

Alors qu’une date de première officielle pour la saison à venir n’a pas encore été annoncée, HBO a assuré aux fans que la série à succès reviendra « cet automne ». Découvrez la bande-annonce passionnante de la saison à venir ci-dessous :

