‘Succession’ utilise une chanson controversée de Nirvana, Courtney Love pèse

Courtney Love a salué l’utilisation de la chanson controversée de Nirvana « Rape Me » lors de l’épisode du 31 octobre de Succession, « The Disruption ». La chanson a été jouée lorsque Shiv Roy (Sarah Snook) a tenté d’ouvrir une mairie pour les investisseurs de Waystar à la suite des allégations d’agression sexuelle auxquelles la compagnie de croisière du conglomérat médiatique est confrontée, ce qui pourrait faire chuter l’entreprise. Kendall Roy (Jeremy Strong) a saboté l’événement en faisant jouer à ses assistants « Rape Me », écrit par Kurt Cobain, sur les haut-parleurs, rendant impossible pour sa sœur de diriger la réunion.

Après la diffusion de l’épisode, la veuve de Cobain a déclaré qu’elle avait personnellement approuvé l’utilisation de la chanson et que cela aurait rendu Cobain fier. « Je ne me suis jamais senti aussi bien à l’idée d’approuver l’utilisation d’une chanson de Kurt. Vous l’avez compris : lui, c’est beau. Je suis sûr qu’il est fier », a tweeté Love, à côté d’une vidéo de l’épisode. « Demandez-moi de qui il s’agit un jour. Je pourrais même vous le dire. »

L’utilisation de la chanson de 1993 était surprenante, car la succession de Cobain permet rarement aux enregistrements originaux de Nirvana d’être utilisés dans des films et des émissions de télévision. Dans un article de suivi sur son histoire Instagram, Love a déclaré que les auteurs de Succession comprenaient de quoi parlaient les paroles de Cobain. « J’étais dans la pièce à regarder (agog) alors que cette chanson a été écrite en une heure environ, et je n’ai jamais été aussi fière d’approuver l’une des chansons de Kurt », a-t-elle écrit. « Ce signal dans [Succession] c’est comme s’ils comprenaient vraiment KC, ce qu’il criait de tout son cœur… sans détails… à propos de. Je suis sûr qu’où qu’il soit, il en est fier. »

La scène de « The Disruption » était un parfait exemple de la façon dont Succession réussit à apporter l’absurdité à la bataille familiale en son centre. À la fin de la saison 2, Kendall a parlé au monde des allégations d’agression sexuelle que Waystar a dissimulées sur la ligne de croisière, mettant en place une saison 3 où ses frères et sœurs Shiv et Roman (Kieran Culkin) essaient également de faire mal paraître Kendall. La séquence « Rape Me » aurait également dû être un triomphe pour Shiv juste après que leur père Logan (Brian Cox) l’ait nommée présidente de Waystar. Au lieu de cela, la scène s’est terminée avec elle embarrassée. Juste après cela, Shiv a choisi de publier publiquement une lettre sur la toxicomanie de Kendall et ses relations ratées, même sans le soutien de Roman et Connor (Alan Ruck).

L’épisode a vu Shiv prendre du retard sur Logan pour montrer son soutien à son père. C’est une position bien différente pour elle de ce qu’elle était au début de la série, créée par Jesse Armstrong. « C’est une relation en constante évolution, je pense, et une partie de la joie de ce spectacle pour moi est d’écrire et d’apprendre de nouvelles choses sur nos personnages au fur et à mesure », a déclaré Snook à IndieWire. « Je pense que Jesse [Armstrong] est une personne qui se réserve le droit de changer d’avis, ce que j’aime bien – à moins que ce ne soit dans le montage final de l’épisode, comme dans la saison, cela peut ou non ne jamais arriver. Et donc notre relation pour Shiv et Logan au fur et à mesure qu’elle évolue, nous en apprenons davantage sur ce que leur histoire aurait pu être en même temps. J’adore ça. » Les nouveaux épisodes de Succession sont diffusés sur HBO les dimanches à 21 h HE et sont disponibles en streaming sur HBO Max.