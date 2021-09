SUDA51 aimerait faire revivre un classique Nintendo moins connu

Image : Nintendo

Comme vous l’avez peut-être déjà vu, nous avons récemment partagé une interview vidéo (et la transcription complète si vous préférez) avec le seul et unique SUDA51, un développeur extrêmement influent qui nous a récemment apporté Plus de héros III sur le commutateur. Nous nous penchons sur la série, en termes d’histoire et d’avenir, et posons également la question que de nombreux fans se posent depuis un certain temps : qu’en est-il de Travis dans Smash ?

Nous avons également demandé sur quelle franchise Nintendo, compte tenu des nombreux choix, SUDA51 aimerait travailler. Il montre une certaine conscience de soi avant d’identifier une adresse IP qui pourrait en fait être un bon ajustement.

Pour être honnête, je veux vraiment dire Zelda mais je sais que ce n’est pas bien. Je sais au fond de moi que ce n’est pas bien pour moi de faire un jeu Zelda, tu sais ? Ce n’est pas bien.

Il y a en fait un jeu auquel j’ai pensé avant que si je pouvais créer n’importe quelle IP Nintendo comme je le voulais, ça s’appelle Nazo no Murasame Jō (Le mystérieux château de Murasame). C’était un jeu de Human, la société dans laquelle j’ai commencé avant Grasshopper. J’ai toujours eu un faible pour ce jeu et j’ai toujours eu envie d’y retourner et de le revoir.

Si vous l’avez manqué dans le passé, Nazo no Murasame Jō a suscité un regain d’intérêt lorsqu’il a inspiré un mini-jeu dans le titre de lancement de Wii U Terre de Nintendo, avec Nintendo qui a finalement apporté le titre Famicom Disk System à l’eShop 3DS pour tous les territoires.

Un jeu qui utilise le même moteur que LA légende de Zelda, nous l’avons apprécié lorsque nous avons examiné sa version de la console virtuelle, et ce résumé de l’histoire aide à expliquer pourquoi cela pourrait être un bon choix pour SUDA51.

Le mystérieux château de Murasame, traduction littérale de son titre japonais original Nazo no Murasame Jou, vous met dans la peau de Takamaru, un apprenti samouraï qui doit vaincre à la fois une créature extraterrestre qui a pris le contrôle du château titulaire et les daimyos du châteaux voisins qui ont été corrompus par le pouvoir dudit extraterrestre.

Lorsque vous combinez le combat rapproché avec des mouvements à distance et des capacités à débloquer, il est facile de comprendre pourquoi il pourrait être intrigant s’il était relancé et réinventé avec la technologie moderne.

Les chances sont peut-être assez longues pour que cela se produise, mais c’est une pensée amusante. Sur quelle IP Nintendo aimeriez-vous que SUDA51 fonctionne ?