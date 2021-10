Image : @suda_51

Le légendaire game designer Suda51 – qui vient de terminer son travail sur Plus de héros 3 for the Switch – a une fois de plus admis à quel point il serait cool de collaborer avec une entreprise comme Nintendo et de « redémarrer ou refaire » certaines de ses anciennes adresses IP.

Voici exactement ce qu’il avait à dire lors d’une interview avec nos amis de VGC :

«Ce serait vraiment cool de pouvoir travailler sur un redémarrage ou un remake de certaines des anciennes IP Nintendo qui existent depuis un certain temps, en particulier celles qui sont en sommeil depuis longtemps. Si je dois faire quelque chose pour vraiment surprendre tous les joueurs, alors j’aimerais le faire avec Nintendo.

Aussi excitant que cela puisse paraître, pour le moment, il n’y a rien de prévu entre les deux parties :

« Encore une fois, je n’ai pas de projets concrets pour le moment, mais bien sûr, je suis toujours ouvert à une collaboration avec Nintendo. »

Dans une interview avec Nintendo Life le mois dernier, Suda51 a déclaré qu’il aimerait faire revivre un classique de Nintendo moins connu, faisant référence à l’époque à Le mystérieux château de Murasame:

« Il y a en fait un jeu auquel j’ai pensé avant que si je pouvais créer n’importe quelle IP Nintendo comme je le voulais, ça s’appelle Nazo no Murasame Jō (Le mystérieux château de Murasame). C’était un jeu de Human, la société dans laquelle j’ai commencé avant Grasshopper. J’ai toujours eu un faible pour ce jeu et j’ai toujours eu envie d’y retourner et de le revoir. »

Et voici un résumé du jeu mentionné ci-dessus, ce qui explique en quelque sorte pourquoi Suda pense qu’il conviendrait si bien à Grasshopper :

« Le mystérieux château de Murasame, traduction littérale de son titre japonais original Nazo no Murasame Jou, vous met dans la peau de Takamaru, un apprenti samouraï qui doit vaincre à la fois une créature extraterrestre qui a pris le contrôle du château titulaire et les daimyos de les châteaux voisins qui ont été corrompus par le pouvoir dudit extraterrestre. »

Si Suda pouvait travailler sur n’importe quel jeu Nintendo, Zelda serait probablement le numéro un, mais « au fond », il sait que ce ne serait pas « correct » pour lui de créer un jeu Zelda.

Selon vous, quelle IP de Nintendo conviendrait à Suda51 et à son équipe de Grasshopper Manufacture ? Pourquoi ne pas le faire savoir à Nintendo dans les commentaires ci-dessous.