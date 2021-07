Suda51 espère faire du film ou de l’émission télévisée No More Heroes une “réalité”

Travis Touchdown est tout à fait le personnage, mais à quoi ressemblerait sa propre télévision ou son propre film ? Bien que nous n’ayons pas encore vu une telle chose, il y a apparemment eu un certain nombre de propositions dans le passé.

S’adressant à IGN, Suda51 a expliqué qu’il « espérait » toujours se transformer Plus de héros et l’assassin de renommée mondiale dans une émission ou un film un jour – idéalement avec l’un des services de streaming les plus populaires. Il s’avère qu’il y a même eu des offres dans le passé, mais elles n’ont jamais vraiment été lancées. Voici exactement ce qu’il avait à dire (merci, Nintendo Everything):

« J’ai eu beaucoup d’offres et de propositions pour un film ou une émission de télévision No More Heroes au fil des ans, et pour l’instant, aucune n’a abouti. Pas d’attente – pour être exact, l’un d’entre eux s’est en fait approché de très près, mais a fini par ne pas fonctionner. Nous étions en fait allés jusqu’à choisir l’acteur pour jouer le personnage principal, mais cela n’a jamais été produit. Mais de toute façon, nous recevons des propositions comme ça tout le temps, alors un de ces jours, j’espère que nous pourrons faire de ce rêve une réalité, et donner à chacun le film ou l’émission de télévision No More Heroes qu’ils veulent peut-être sur Amazon Prime ou Netflix ou quelque chose comme ça.

Avec la montée en popularité des films de jeux vidéo et des séries télévisées, ainsi que la sortie prochaine de Plus de héros III, peut-être que Travis Touchdown aura enfin une autre chance de devenir une star de cinéma ou de télévision.

Souhaitez-vous voir une émission ou un film No More Heroes ? Envie de NMH3 ? Laissez un commentaire ci-dessous.