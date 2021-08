Suda51 fait ses adieux à Travis Touchdown alors que No More Heroes 3 est lancé sur Switch

No More Heroes III est désormais disponible sur Nintendo Switch, mettant fin à une attente de onze ans entre les entrées de la série principale, et marquant également la fin de la série elle-même. Pour l’instant, du moins.

Goichi ‘Suda51’ Suda, qui est le créateur et réalisateur de la série depuis l’original No More Heroes sur Wii, s’est tourné vers les réseaux sociaux pour faire ses adieux aux jeux et au protagoniste, Travis Touchdown. Avec No More Heroes III maintenant dans la nature, Suda dit: “Au revoir, Travis. Au revoir, No More Heroes. Au revoir, moments et jours fugaces. Adieu, à tous les Travis Touchdowns partout!”

No More Heroes Ⅲ est sorti.

Merci à tous pour tous vos gentils messages !

J’espère vraiment que tout le monde appréciera la bataille finale de Travis Touchdown. Au revoir, Travis.

Au revoir, plus de héros.

Adieu, moments et jours fugaces.

Adieu, à tous les Travis Touchdowns partout ! pic.twitter.com/W5j7TrKrGG – SUDA51/須田剛一 (@suda_51) 27 août 2021

Cela ne veut pas dire que la série No More Heroes est terminée – en parlant avec GameXplain, le réalisateur a précédemment expliqué qu’il pourrait revisiter la franchise après une autre décennie – mais avec la décision de sortir de nouveaux jeux reposant sur les épaules de éditeurs externes, plutôt que le studio Grasshopper Manufacture de Suda, on ne sait jamais.

“Je peux me reposer et Travis peut aussi se reposer”, explique Suda. “L’équipe et moi pensons que le mec est fatigué, ayant passé les cinq dernières années dans deux matchs différents. C’est pourquoi nous ne lui donnerions probablement pas un autre match avant au moins 10 ans, en supposant que Grasshopper y arriverait.”

Si vous êtes intéressé par No More Heroes 3, assurez-vous de lire notre critique !