Suda51 parle de No More Heroes 3, change les commandes de mouvement et plus

Image : Suda51

Avec la sortie de No More Heroes 3 presque à nos portes, le réalisateur plus grand que nature de la série, Suda51, s’est assis pour discuter avec GameXplain de divers aspects de la prochaine sortie très attendue de Travis Touchdown.

Dans l’interview, il explique comment, dès qu’il a mis la main sur les contrôleurs Switch, il a été convaincu à 100% d’avoir amené No More Heroes 3 sur la plate-forme de Nintendo :

“Ouais, c’est ça ! C’est la plate-forme ici ! Depuis lors, c’est un accord Switch ou rien.”

Le réalisateur poursuit en disant que les contrôles de mouvement sont sa façon préférée de jouer au jeu, allant jusqu’à dire qu’il souhaitait que ce soit exclusivement contrôlé par le mouvement, mais il a également ajouté qu’il y avait eu une tonne de travail et de temps consacré au jeu. système de contrôle plus traditionnel des boutons et du manche afin que les joueurs qui ne sont pas fans des commandes de mouvement aient une alternative solide sur laquelle se rabattre.

Suda51 a également expliqué comment le jeu est passé par différentes étapes de conception, commençant initialement par de nombreuses batailles de boss avant d’être réduit à sa forme actuelle :

“Au début, nous allions utiliser 100 combats de boss pour le jeu – nous avons réalisé que ce serait trop difficile, alors nous avons peut-être réduit cela de moitié et nous nous sommes concentrés sur d’autres parties de l’histoire comme la construction du monde.”

Image : Suda51

En ce qui concerne les influences sur l’histoire et la conception du jeu, le réalisateur a cité Watchmen et The Boys, et a ensuite révélé qu’il avait collaboré dans une certaine mesure avec le co-créateur de The Boys, Darick Robertson, sur No More Heroes 3. Il a également parlé généralement sur un penchant pour la collaboration qui s’est manifesté au cours de sa carrière :

“Je pense qu’obtenir de l’aide de sources externes qui fournissent de nouvelles contributions et de nouveaux points de vue est vraiment intéressant et amusant. Vous pouvez voir les différentes idées que ces artistes proposent en fonction des personnages et des situations que j’ai créées.

Interrogé sur d’éventuels jeux dérivés pour le jeune assassin de No More Heroes, Shinobu Jacobs, Suda51 a exprimé le désir de faire quelque chose à cet égard mais a révélé qu’en raison de problèmes de propriété intellectuelle, ce n’était pas une proposition aussi simple qu’il l’avait fait. comme ça :

“J’ai beaucoup réfléchi au développement de Shinobu de différentes manières. Mais à cause de la propriété de la propriété intellectuelle, je ne peux rien confirmer vraiment, mais je serais vraiment heureux de donner à Shinobu son propre jeu…”

En ce qui concerne une quatrième entrée dans la franchise No More Heroes, Suda51 a révélé qu’il serait intéressé, mais a déclaré que ce serait dans une bonne dizaine d’années, à la fois en temps réel et en termes d’histoire du jeu. Il semble que son objectif pour le moment soit de mettre Travis Touchdown sur la glace et de passer à de nouvelles adresses IP. Cependant, il a également révélé que ses idées concernant un quatrième jeu No More Heroes, si cela devait arriver, tournent actuellement autour d’une histoire qui reflète l’intrigue de Rocky IV, avec un ennemi principal dans le moule d’Ivan Drago. arrivant du nord pour affronter Travis Touchdown !

