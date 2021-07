Sudhanshu Vats rejoint Pidilite en tant que directeur général adjoint

Il a été président du comité national des médias et du divertissement de CII d’avril 2014 à mars 2020

Pidilite Industries Limited a annoncé jeudi que Sudhanshu Vats rejoindra la société en tant que directeur général adjoint, à compter du 1er septembre 2021.

Vats, un ancien élève de l’IIM-Ahmedabad et du NIT Kurukshetra, a une carrière de 30 ans dans diverses organisations telles qu’Unilever, Castrol, Viacom18 et plus récemment, EPL (anciennement Essel Propack). Il est membre du CII National Manufacturing Council. Il a été président du comité national des médias et du divertissement de CII d’avril 2014 à mars 2020 et directeur et vice-président de l’Indian Broadcasting Foundation de septembre 2012 à avril 2020. « Sudhanshu est un ajout bienvenu à l’équipe de direction de Pidilite. Son talent et son expérience seront d’une grande valeur pour Pidilite », a déclaré MB Parekh, président exécutif de Pidilite.

Pour Bharat Puri, directeur général de Pidilite, l’expérience variée, la passion et l’énergie de Vats pour bâtir une entreprise à croissance durable seront un atout important dans la construction de Pidilite du futur.

« Pidilite est une organisation exceptionnelle et une entreprise citoyenne exemplaire qui aide des personnes de tous horizons à ajouter de la magie à leur monde avec ses marques emblématiques et sa technologie pionnière. Je suis ravi de travailler en étroite collaboration avec la talentueuse équipe de Pidilite pour créer une valeur durable à long terme pour toutes nos parties prenantes », a ajouté Vats.

Vats, dans sa récente affectation en tant que directeur général et PDG d’EPL Limited, a guidé EPL, un nom mondial dans l’emballage spécialisé, la fabrication, vers une croissance à deux chiffres au cours de l’exercice 21 malgré les vents contraires de Covid19.

Auparavant, en tant que directeur général et PDG du groupe de Viacom18 Media Private Limited, Vats a dirigé Viacom18 pendant huit ans et a transformé une société de télévision avec six chaînes en l’organisation multimédia à la croissance la plus rapide avec une présence sur tous les écrans et plateformes.

Il a commencé sa carrière chez Hindustan Unilever et a passé environ 20 ans dans divers postes de vente, de marketing et de direction générale, en tant que vice-président des activités de blanchisserie (Asie du Sud) et responsable mondial de Radiant.

