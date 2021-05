Sudhir Sitapati de HUL est nommé directeur général et PDG de Godrej Consumer Products

Sitapati est actuellement coprésident du Comité national de la transformation des aliments de la CII et ancien coprésident du comité FMCG.

Godrej Consumer Products (GCPL) a déclaré mardi que Sudhir Sitapati rejoindra la société en tant que directeur général et chef de la direction à compter du 18 octobre. Nisaba Godrej, actuellement président et directeur général, continuera à assumer les fonctions de président exécutif.

Sitapati rejoint GCPL après un mandat de 22 ans chez Hindustan Unilever (HUL), où il a dirigé des équipes de différentes catégories et fonctions en Inde, en Europe, en Asie du Sud-Est et en Afrique.

Il a été nommé au comité de direction de HUL en tant que directeur exécutif en 2016, ce qui en fait l’un de ses plus jeunes membres. Sous sa direction, HUL a développé son activité d’aliments et de rafraîchissements comme l’une des plus importantes en Inde. Cela comprenait la fusion et l’intégration de 5 milliards de dollars de GlaxoSmithKline Consumer Healthcare avec HUL, la plus grande transaction du genre dans le secteur des produits de grande consommation en Inde.

Sitapati est actuellement coprésident du Comité national de la transformation des aliments de la CII et ancien coprésident du comité FMCG. Il est titulaire d’un MBA de l’Institut indien de gestion d’Ahmedabad et d’un BSc en mathématiques avec distinction en économie du St Xavier’s College de Mumbai.

Nisaba Godrej a déclaré: «Je suis ravie d’accueillir Sudhir à Godrej. Son expérience significative et sa passion pour la création de marques et d’entreprises durables et rentables correspondent très fortement à notre objectif chez GCPL. Le style de leadership basé sur les valeurs de Sudhir le rend également parfaitement adapté à la culture Godrej. J’attends avec impatience son partenariat pour libérer le potentiel incroyable de notre entreprise et mener sa prochaine phase de croissance.

Sitapati a déclaré: «Je suis très inspiré par l’héritage du groupe Godrej et par l’objectif de GCPL d’apporter les bienfaits de la santé et de la beauté aux consommateurs des marchés émergents. Je suis ravi de travailler en étroite collaboration avec la talentueuse équipe de GCPL pour tirer parti de l’incroyable travail qu’ils accomplissent et créer une valeur durable à long terme pour notre entreprise.

Bénéfice net en hausse de 59%

GCPL, a annoncé mardi une augmentation de 59% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) du bénéfice net à Rs 366 crore pour le trimestre clos le 31 mars 2021, mais est resté en dessous des estimations du consensus de Bloomberg. Les revenus au cours du trimestre ont augmenté de 27% en glissement annuel à Rs 2 730 crore. Les activités en Inde ont connu une croissance du bénéfice net de 13% en glissement annuel sans exceptions et ponctuelle à Rs 251 crore. Les ventes en Inde ont augmenté de 35% en glissement annuel à Rs 1 466 crore, tandis que l’Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a augmenté de 10% en glissement annuel à Rs 331 crore. Au niveau des catégories, la société a connu une forte dynamique de croissance continue dans les catégories insecticides ménagers et hygiène. L’hygiène a augmenté de 38%, les insecticides ménagers de 28% et le rapport qualité-prix des produits a augmenté de 27%.

