Sue Bird reviendra-t-elle encore un an ?

Dimanche soir, le Seattle Storm et le Phoenix Mercury nous ont offert l’un des meilleurs matchs éliminatoires de la WNBA depuis longtemps. Il s’est déroulé jusqu’au bout et a été poussé en prolongation avant que les Mercury ne puissent revendiquer leur victoire.

Le jeu était électrique. Il y en avait beaucoup sur le bord de leurs sièges, mais pour plus d’une raison. Oui, le jeu en lui-même était génial, mais au fil du temps, beaucoup ne savaient pas si ce serait la dernière fois que nous verrions Sue Bird jouer.

La garde vétéran jouait à la poursuite de son cinquième titre WNBA, ce qui graverait son nom dans les livres d’histoire en tant que championne WNBA de tous les temps. Mais elle a juste échoué aux mains de sa coéquipière universitaire, Diana Taurasi, et du Mercury. Alors maintenant, nous nous retrouvons avec une grande question. Le gardien de 40 ans va-t-il s’habiller pour une dernière saison ou l’arrêter?

Des décennies d’excellence

En 1998, Sue Bird a fait ses débuts en tant que UConn Huskie. Elle a joué une grande partie de la saison avant de se déchirer le LCA. Bien que cela ait été un revers dans son histoire, son retour a été remarquable. L’année suivante, elle a aidé à mener les Huskies à une fiche de 36-1. Les Huskies ont remporté le championnat cette année-là et de nouveau au cours de l’année senior de Sue, où l’équipe est restée invaincue.

En 2002, Sue a été le premier choix global du repêchage de la WNBA et a été sélectionnée par le Seattle Storm. À partir de là, elle a commencé ce qui allait être une carrière de près de 20 ans dans la ligue à ce stade, accumulant l’un des CV les plus impressionnants que nous ayons vus de tous les joueurs. Tout au long de son séjour dans la WNBA, elle a été quatre fois championne de la WNBA, douze fois la WNBA All-Star, nommée cinq fois dans la première équipe de la WNBA, est actuellement la leader de l’assistance de tous les temps de la WNBA, nommée au Le W25 le plus grand de tous les temps de la WNBA, et bien plus encore.

En plus de sa domination dans la WNBA, elle a également été imparable dans le jeu international. Elle est cinq fois championne d’EuroLeague, deux fois vainqueur de la SuperCup d’Europe et cinq médailles d’or olympiques. Pour le moins, la carrière de Sue a été dominante, et c’est pourquoi il y a un si grand cri pour qu’elle revienne pour un an de plus.

Chant “Un an de plus”

À la fin du match, Diana Taurasi et Sue Bird se sont rencontrées près du milieu du terrain. Diana a terminé son interview sur le terrain, et juste au moment où Sue a commencé à prendre le micro, la foule a éclaté quel chant. “Une année de plus.”

Le match se déroulait à Seattle, devant les fans qu’elle avait joués toute sa carrière. Ils savaient ce que signifiait ce jeu, et Sue aussi.

Alors, est-ce la fin pour Sue Bird ? J’espère que non. Ce n’est pas que Sue n’en a pas fait assez tout au long de sa carrière ; c’est que moi, et beaucoup d’autres, ne pouvons pas croire que cela pourrait être la fin. Ce serait la fin d’une époque.

Mais avec mon opinion de côté, Sue a mon soutien, peu importe ce qu’elle décide. Elle nous a offert des décennies de basket-ball incontournable, de ses jours à UConn à son dernier match de dimanche, et pour cela, je lui en suis reconnaissant.