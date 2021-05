Suede, Alizz ou Kings of Conveniencie, premières confirmations de Tomavistas 2022

MADRID, le 31 mai. (EUROPA PRESS) –

Les groupes Jungle, suède, Jarv est…, les rois de commodité, Rhye, Rolling Blackouts Coastal Fever, Carolina Durante, Honte, Alizzz Oui La lumière sont la première confirmation du festival Tomavistas 2022, qui se tiendra les 19, 20 et 21 mai de l’année prochaine, comme l’a confirmé l’organisation.

Comme nouveauté pour l’année prochaine, Tomavistas s’installe à IFEMA MADRID, un lieu plus grand “dans lequel mettre en œuvre les scénarios avec la bonne taille pour toutes les surprises qui sont en réserve”.

L’organisation a expliqué qu’il y aura trois étapes, espaces verts, espace gastronomique et aires de repos, après quatre éditions célébrant Tomavistas dans le parc Enrique Tierno Galván.

Justement, le cycle Tomavistas Extra vient de clôturer une édition printanière avec des performances de groupes tels que Maria Arnal i Marcel Bagès, Triángulo de Amor Bizarro, La Bien Querida, Califato 3/4, Burrito Kachimba de Derby Motoreta ou Novedades Carminha, entre autres.

De plus, il y aura Summer Extra (à IFEMA MADRID LIVE – La Explanada), avec León Benavente, Tracksuit Jacket et Xabi B DJ (23 juillet), Rufus T. Firefly, Maika Makovski et Adrián Le Freak DJ (24 juillet) et Manel, McEnroe et Mondo Sonoro DJs (25 juillet).

Tous les billets achetés pour les festivals 2020 et 2021 – suspendus en raison de la pandémie – sont automatiquement valables pour 2022. La période de demande de retour sera ouverte pendant 14 jours du 31 mai 2021 au 13 juin 2021 et les nouveaux billets pour Tomavistas 2022 seront mis en vente le 14 juin.