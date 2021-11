Suède : le jour où Sergio Busquets a fait ses débuts avec La Roja

14/11/2021 à 11:11 CET

Sergio Busquets affronte cet après-midi sur la pelouse de La Cartuja un match très particulier pour lui et l’équipe nationale : un Espagne-Suède dont il s’agit d’obtenir un passeport direct pour la Coupe du monde Qatar 2022. Et celui de Ciutat Badia ( Barcelone) Il le fera avec la motivation d’être le capitaine de la Roja et d’égaler en sélections (133) celui qui est son entraîneur depuis quelques jours, un petit garçon du Barça et de l’équipe nationale comme Xavi Hernández.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, ‘Busi’ était calme et radieux. Bien que peu friand de montrer la voie devant les caméras, le milieu de terrain blaugrana était conscient de l’importance du moment et s’est montré ouvert comme jamais et sincère comme toujours en évoquant le moment de la Sélection, du Barça, de Xavi Hernández, qu’il atteint dans l’équipe nationale et son propre avenir.

Dans la dernière partie d’une carrière impressionnante, toujours reconnue par ses coéquipiers et surtout par les entraîneurs, Busquets fait désormais également l’objet d’une reconnaissance unanime de la part de la critique, comme cela s’est produit lors du dernier Championnat d’Europe.

Avec Pep Guardiola et Vicente Del Bosque

En réalité, depuis que Josep Guardiola lui a offert l’alternative en 2008 au Camp Nou, Sergio est un intouchable au Barça et en Espagne pour son intelligence tactique et sa qualité technique, un véritable entraîneur situé dans la zone du terrain où se situe le football. construit et détruit. Personne ne l’aime pour anticiper les mouvements de l’adversaire et s’associer avec ses coéquipiers lors du maniement du ballon.

Vicente del Bosque, à l’époque entraîneur de La Roja, a également vu immédiatement qu’il devait utiliser son talent pour consolider l’Espagne qu’il avait héritée de Luis Aragonés et qui était déjà championne de l’Euro 2008.

Débuts réussis à Istanbul

Ainsi, début 2009, après avoir été convoqué pour un premier duel contre l’Angleterre dans lequel il n’avait pas de minutes, place aux débuts de Sergio Busquets, le 1er avril. C’était dans un match du Groupe 5 de la phase de qualification pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud 2010. Joué au stade Ali Sami Yen devant quelque 23 000 fans, dont environ 200 Espagnols, Busquets est entré à la 73e minute pour David Silva, lors du duel, il enregistrait un étrange 1-1.

La Turquie avait pris l’avantage à la 26e minute grâce à Senturk, qui a terminé un but vide. L’égalité n’interviendrait qu’à la 63e minute, lorsque Xabi Alonso a converti un penalty. Et le triomphe, angoissant, « explose » dans le 90+2 : Riera s’est rivé à plaisir sur une passe de Dani Güiza. Le premier à célébrer le but avec Riera était Busi lui-même.C’était la première victoire de l’Espagne en Turquie et la première joie de Sergio avec le maillot rouge ; en 2009, il était en passe de gagner avec le Barça Pep Team, d’abord le triple puis le sextet. A cette époque, le meilleur milieu de terrain de l’histoire avait été consolidé, totalement « Made in La Masia » et composé de Busi lui-même, Andrés Iniesta et Xavi Hernández, son grand ami et partenaire et maintenant, son entraîneur. Le losange a été complété par nul autre que Leo Messi…

Le rêve du Qatar 2022

Dans l’alignement de cette Turquie-Espagne était la base de l’équipe championne du monde en Afrique du Sud 2010. Carles Puyol ou Andrés Iniesta étaient absents, mais Iker Casillas a joué ; Sergio Ramos, Marchena, Piqué, Capdevila ; Silva (Busquets, m.74), Senna (Cazorla, m.67), Xabi Alonso, Xavi, Riera ; et Fernando Torres (Güiza, m.85).

Aujourd’hui 12 ans plus tard, il assure qu’il va au jour le jour, mais qu’il a de la corde depuis un moment. Busquets rêve de jouer une nouvelle Coupe du monde, Qatar 2022 ; et, pourquoi pas, être le vétéran qui était Marchena dans cette équipe championne qui a conquis la première star de la Coupe du monde pour l’Espagne. En fait, l’équipe de Luis Enrique a été très proche de la victoire en Eurocup et en Ligue des Nations et c’est une équipe en construction. « Lucho » en équipe nationale et Xavi au Barça ont besoin d’un architecte comme Busi…