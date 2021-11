Suède : Morata, Dani Olmo et La Roja, euphoriques après les qualifications pour Qatar 2022

14/11/2021 à 23h24 CET

Les joueurs de l’équipe espagnole étaient euphoriques après la victoire subie en Espagne-Suède (1-0) qui leur a permis de se qualifier directement pour la phase finale de la Coupe du monde Qatar 2022.

L’attaquant Álvaro Morata, qui a déclenché l’euphorie au stade de La Cartuja avec sa cible, a rattrapé les critiques qu’il recevait depuis longtemps. « C’est là que nous devions être. L’Espagne doit être dans toutes les Coupes du monde », a déclaré avec fierté l’attaquant de la Juventus. « Quand vous gagnez le billet, c’est une joie ».

Concernant les complications qu’ils ont dû s’imposer aux Suédois, Morata a souligné que « depuis un certain temps, il est difficile de jouer contre des équipes organisées. Il n’y a pas de match facile ». Il a avoué que « nous avions besoin de nous qualifier pour la Coupe du monde et de gagner. Nous sommes un grand groupe et nous le méritons ».

Sur les difficultés que l’Espagne a eues pour obtenir le billet pour le Qatar, il a rappelé qu’« il y aura sûrement une grande équipe qui choisira de gagner la Coupe du monde qui restera en dehors. La phase de qualification est difficile, il est difficile d’y aller. jouer sur des terrains comme celui de Grèce », a-t-il rappelé.

Dani Olmo : « Les fans, incroyables »

Dani Olmo, l’auteur du coup du lapin qui s’est écrasé dans la barre transversale avant que Morata ne marque le but, a souligné le soutien des partisans sévillans. « Le soutien des fans a été incroyable, nous sommes très heureux. » Et il a reconnu que « Je me sentais soulagé avec le but. Nous avions le jeu sous contrôle, mais ils pouvaient nous blesser sur coups de pied arrêtés. »

L’attaquant du RB Leipzig a expliqué qu’avant le match contre la Suède « nous étions clairs sur ce que nous étions en jeu, car aller à la Coupe du monde est quelque chose de très grand. Ceux qui y sont déjà allés nous ont dit que c’était une expérience incroyable. « Dani Olmo a donné raison à l’équipe nationale. »Je crois que ce groupe ne fait plus aucun doute. Nous avons montré que nous pouvons faire de grandes choses. »