Suède : voici les cotes favorables de La Roja pour l’Euro 2020

12/06/2021 à 20:56 CEST

Ronald Gonçalves

Dans quelques jours, Espagne Oui Suède connaîtront simultanément leurs débuts dans le Euro 2020, menant leur confrontation dans le Stade olympique de Séville avec des quotas a priori favorables pour ceux Luis Enrique.

Dans ce sens, les bookmakers évaluent la victoire de La Roja à 1,4, Contrairement au 9.5 dans lequel la taxation des Janne Andersson. En des termes différents, un tirage rapporte 4,5 euros par euro misé, tandis que les investissements plus risqués tels que un possible 3-0 en faveur des Scandinaves sont pondérés à 100 euros.

Bien sûr, un résultat d’une telle ampleur est peu probable, d’autant plus que L’Espagne a la garantie historique pour envisager une évolution positive: 7 victoires, 5 tirages Oui 3 défaites. Particulièrement, La Furia n’a plus perdu contre la Suède depuis 2006; Depuis lors, ils ont ajouté trois conquêtes et un match nul, de sorte qu’ils sont clairement les favoris pour remporter le concours.

Cependant, les 90 minutes doivent encore être contestées pour confirmer pleinement les projections sur ce Espagne – Suède, et cela ne se réalisera pas avant Lundi 14 juin à 21h.