Suedzucker réitère des perspectives annuelles positives malgré la crise trimestrielle

Un logo d’entreprise du groupe Suedzucker est représenté au siège à Mannheim, en Allemagne

Suedzucker (SZUG.DE) a confirmé jeudi une baisse des bénéfices du premier trimestre, le plus grand producteur de sucre d’Europe étant confronté aux retombées économiques de la pandémie de coronavirus, bien qu’il s’attend à ce que ses bénéfices augmentent au cours de son exercice complet.

Suedzucker a déclaré que le bénéfice d’exploitation du groupe avait chuté de 20,1% en glissement annuel à 49 millions d’euros (58 millions de dollars) au premier trimestre clos le 31 mai.

La société a confirmé qu’elle s’attend toujours à un bénéfice d’exploitation du groupe en année pleine de 300 à 400 millions d’euros, contre 236 millions d’euros l’an dernier.

La société avait fait une annonce avancée limitée de ses résultats le mois dernier.

Son résultat opérationnel annuel est prévu entre l’équilibre et 100 millions d’euros.

“Nous prévoyons une amélioration du marché du sucre de l’UE à partir d’octobre 2021 et prévoyons également d’atteindre des prix de vente du sucre plus élevés au second semestre de l’exercice”, a déclaré à . un porte-parole de Suedzucker.

« L’UE devrait rester un importateur net de sucre, la situation globale de l’offre de sucre en Europe semblant tendue. Les prix mondiaux du sucre étant susceptibles de se raffermir, cela devrait également signifier une hausse des prix du sucre de l’UE dans les mois à venir. »

Les contrats à terme sur le sucre brut cette semaine ont oscillé autour des sommets de quatre mois en raison des dommages aux récoltes du principal producteur brésilien après l’évaluation du gel.

“Nous avons légèrement agrandi notre superficie de betteraves sucrières pour la nouvelle récolte”, a ajouté le porte-parole. « Nous espérons également que le cadre économique général s’améliorera avec la diminution de l’impact de COVID-19 à mesure que davantage de personnes sont vaccinées. »

Les plantations de betteraves sucrières de Suedzucker en 2021 sont en hausse de 3,1% à 353 600 hectares.

Les chiffres de l’entreprise au premier trimestre ont été ébranlés par des pertes d’exploitation de 25 millions d’euros dans le secteur du sucre, plus importantes qu’une perte d’exploitation de 16 millions d’euros un an plus tôt.