Sueñas con un iPad? Regálate uno de estos modelos en ofertón

Entre todos ellos, es posible conseguir el Apple iPad Air, iPad Pro et Apple iPad de 2020, aunque si eres de los que te gusta estar a la última, también podemos hacernos con el iPad Pro de este mismo año 2021 con descuento. Lo cierto es que no es habituel encontrar los dispositivos de Apple más modernos en rebaja, pero ahora tenemos la suerte de conseguir estos modelos que acabamos de mencionar y ahorrar un dinerillo.

Modèles d’iPad con descuento

Apple iPad Air 2020

L’iPad Air d’Apple en offre le modèle de 2020, avec la génération, avec un pantalon de 10,9 unités en version avec WiFi et 64 Go de mémoire interne. Un modelo cuyo precio oficial es de 649 euros y que podemos conseguir ahora en Amazon por solo 569 euros. Cuenta con pantalla de Retina, est impulsado por el Chip A14 Bionic y ofrece un amplio sonido estéreo.

Este mismo modelo lo podemos conseguir también con descuento in su versión con 256 GB de memoria interna. Mismo diseño, mismo equipamiento pero cuatro veces más de memoria interna para almacenar todo cuando queramos en él. Su precio de salida es de 819 euros, pero ahora está con 70 euros de ahorro por 749 euros.

Apple iPad Pro 2020

L’iPad Pro est le meilleur de la famille Apple iPad. En este caso, se trata de la versión del año pasado, 2020, que cuenta con pantalla de Retina de 12,9 pulgadas, Wifi y una memoria ROM de 512 GB. Un modelo impulsado por el procesador A12Z que incorpora cuatro altavoces y cinco micrófonos con una altísima calidad. El precio oficial es de 1429 euros, pero podemos conseguirlo ahora por 170 euros menu.

Apple iPad 2020

Il s’agit d’une génération d’octava de l’iPad d’Apple, d’un modèle avec un pantalon de 10,2 appareils, du Wifi et de la mémoire interne de 32 Go pour tous les fichiers et applications. Le processeur chargé de Lanzar est un modèle avec la puce A12 Bionic avec Neural Engine et compatible avec Apple Pencil. El precio recomendado de venta es de 519 euros, pero podemos comprarlo por 479,99€.

Apple iPad Pro 2021

Para aquellos que busquen el último modelo, en Fnac podemos encontrar el Apple iPad Pro de este año 2021 también con descuento. Un modèle avec un pantalon Liquid Retina XDR de 12,9 poudres avec la technologie ProMotion et une amplia gama cromática. C’est impulsado por el Chip M1 de Apple et l’offre de la commande pour la version avec 512 Go de mémoire interne. Este Apple iPad Pro 2021 tiene un precio oficial de 1299 euros, pero lo podemos conseguir por 1103 euros.