Sueurs nocturnes, nouveau symptôme d’Omicron

16/12/2021 à 11:49 CET

Ana Garcia

Avec la mutation du virus Covid-19, ils sont de nouveaux symptômes apparaissent et d’autres disparaissent qui étaient plus fréquents avec Delta et Beta. La plupart des symptômes habituels subsistent avec l’arrivée de l’omicron, mais certains experts soulignent déjà qu’un nouveau nouveau symptôme est apparu jusqu’à présent et qu’il se présente comme épisodes de sueurs nocturnes.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’épidémies soudaines de fièvre, puisque l’infection par l’omicron en ce moment n’est pas caractérisé par des pointes de fièvre. De plus, dans les infections par cette variante la perte de l’odorat ou du goût est inhabituelle.

Première analyse

Les premières analyses effectuées sur des échantillons prélevés la semaine dernière sur des patients murciens pointent vers l’omicron, bien que la Santé attend la confirmation finale par séquençage.

Le service d’épidémiologie du ministère de la Santé estime que jusqu’à 1% de tous les cas qui ont circulé la semaine dernière dans la région étaient de cette nouvelle variante (B.1.1.529), comme l’a confirmé La Opinion de Murcia, chef du service d’épidémiologie, Maria Dolores Chirlaque.

Comme d’habitude, des échantillons prélevés sur des patients atteints de coronavirus sont soumis à un premier test pour détecter le gène à l’aide de Thermo Fisher et on estime qu’omicron est déjà présent parmi les cas positifs dans la Communauté, en attendant la confirmation finale après séquençage.

« Le premier test est très sensible et peu spécifique », explique Chirlaque, ces échantillons sont donc envoyés au laboratoire de séquençage de l’hôpital Virgen de la Arrixaca, dépendant du service de microbiologie, ainsi qu’au laboratoire Majadahonda du Carlos III Institut de Madrid. « Ce deuxième test est le confirmation finale« , il est dit.

Le chef du service d’épidémiologie de la région de Murcie explique que « selon nos calculs, 1 pour cent des cas de la semaine dernière serait omicron, quelque chose qui était sur le point de se produire vu la présence qu’il a dans le reste des communautés autonomes « .

Dans celle-ci sixième vague la variante prédominante est le Deltacar il y a une plus grande interaction sociale que celle qui s’est produite lors des vagues précédentes de la pandémie. « Mais avec omicron la contagiosité est plus élevée, il faut donc être plus prudent », insiste María Dolores Chirlaque.

Sélection d’échantillons

Les échantillons qui sont envoyés au séquençage sont choisis au hasard, bien que les critères fixés par le ministère de la Santé soient également respectés. Dans ce cas, des prélèvements sont effectués sur des personnes arrivées de pays à risque, des cas de réinfection et les plus graves.

La La variante omicron a été signalée pour la première fois au L’OMS (Organisation mondiale de la santé) le 24 novembre et depuis lors en Espagne des mesures ont été annoncées pour tenter d’arrêter leur arrivée, comme le contrôle des voyages en provenance des pays sud-africains comptant le plus de cas, avec des quarantaines obligatoires à l’arrivée dans notre pays.

Précisément, vendredi dernier, la Santé est passée à neuf pays dont les citoyens doivent se conformer à la quarantaine obligatoire après leur arrivée par avion en Espagne, ces pays sont : l’Afrique du Sud, le Botswana, l’Eswatini, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, le Zimbabwe, le Malawi et la Zambie.

La situation épidémiologique en Afrique du Sud, pays notifiant, a été caractérisée par la présence de armé des cas signalés, le plus récent étant principalement dû à la variante delta. Ces dernières semaines, le nombre d’infections a considérablement augmenté, coïncidant avec la détection du variant B.1.1.529. Le premier cas connu d’infection par ce variant a été confirmé dans un échantillon prélevé le 9 novembre 2021.

L’OMS rapporte que la variante B.1.1.529 présente un grand nombre de mutations, « dont certains sont préoccupants. » Les premiers tests indiquent que le risque d’être réinfecté par cette variante est plus élevé qu’avec d’autres.

Interrogé sur cette question, le ministre de la Santé, Juan José Pedreño, a expliqué hier que « nous attendons la confirmation, mais on soupçonne que 1% des cas analysés sont de la variante omicron ». Dans ce cas, il insiste sur le fait que les résultats, selon le Service de Microbiologie, seront disponibles dans quelques jours, lorsque l’étude complète de séquençage est prévue pour se terminer.