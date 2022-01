Pionniers du death metal new-yorkais SUFFOCATION ont annoncé la « Forces Of Hostilité – Tournée nord-américaine 2022 ». Le trek de 30 dates débutera au Monarch à Brooklyn le 26 mai, faisant des arrêts à Chicago, Albuquerque et Toronto avant de se terminer à Clifton, New Jersey, le 25 juin. Rejoindre le groupe en tant que soutien direct est ATHÉE, avec ouvreurs SOREPTION et CONTRAIRE à certaines dates.

Terrance Hobbs commente : « Nous sommes plus que ravis de reprendre la route avec le ‘Forces d’hostilité tournée nord-américaine 2022’! Nous serons rejoints par nos bons amis et frères dans le métal ATHÉE ainsi que la centrale technique du métal SOREPTION et les métallurgistes de la mort CONTRAIRE. Ce sera notre première tournée depuis près de trois ans en raison de COVID, nous attendons donc avec impatience la scène et tous nos fans pour se défouler. »

Les billets d’admission générale pour la tournée seront mis en vente ce vendredi 14 janvier à 9 h HNP/12 h HNE.

Dates confirmées pour SUFFOCATION‘s « Forces Of Hostilité – Tournée nord-américaine 2022 » sont:

26 mai – Brooklyn, NY – Le monarque



27 mai – Baltimore, MD – Maryland Deathfest *



28 mai – Rochester, NY – Montage Music Hall



29 mai – Chicago, IL – Reggie’s



30 mai – Madison, WI – Le creuset



31 mai – Lawrence, KS – Théâtre Granada



01 juin – Denver, CO – Théâtre Roxy



03 juin – San Francisco, Californie – DNA Lounge



04 juin – Los Angeles, Californie – 1720



05 juin – San Diego, Californie – Brick by Brick



06 juin – Pomona, CA – Serre



07 juin – Mesa, AZ – Théâtre du Nil



08 juin – Albuquerque, Nouveau-Mexique – Sunshine Theatre



09 juin – El Paso, Texas – Rockhouse Bar & Grill



10 juin – Austin, TX – Venez le vivre en direct



11 juin – Dallas, TX – Arbres



12 juin – Houston, Texas – White Oak Music Hall



13 juin – La Nouvelle-Orléans, LA – Southport Hall



14 juin – Tampa, FL – La tasse en laiton



15 juin – Jacksonville, Floride – 1904 Music Hall



17 juin – Jonesboro, GA – Fournaise 41



18 juin – Spartanburg, Caroline du Sud – Ground Zero



18 juin – Louisville, KY – Salle de concert Diamond



19 juin – Détroit, MI – Sanctuaire



20 juin – Toronto, ON – Velvet Lounge



21 juin – Ottawa, ON – Mavericks ^



22 juin – Montréal, QC – L’Astral ^



23 juin – Québec, Ville QC – Cloche Impériale ^



24 juin – Boston, MA – Moyen-Orient en bas ^



25 juin – Clifton, NJ – Dingbatz ^

* SUFFOCATION et ATHÉE seul



^ Non CONTRAIRE

SUFFOCATION a créé le modèle du genre brutal death metal au début des années 1990. Des albums marquants tels que « Effigie des oubliés » et « Percé de l’intérieur » a également inspiré la naissance des genres tech-death et slam death metal. Avec le départ du chanteur d’origine Frank Mullen, le groupe marque la fin d’une époque avec un album live enregistré lors de sa dernière tournée nord-américaine. Mixé et masterisé par Christian Donaldson (AU-DELÀ DE LA CRÉATION, CRYPTOPSIE), « Vivre en Amérique du Nord » joue comme un « best of », et est le parfait adieu à l’un des chanteurs les plus influents de la musique extrême. La pochette de l’album a été créée par Jon Zig.

SUFFOCATION 2022 c’est :

Ricky Myers – Voix



Terrance Hobbs – Guitare



Charlie Errigo – Guitare



Derek Boyer – Basse



Eric Morotti – Tambours

