Suffocation sortira l’album “Live In North America” ​​en novembre

Pionniers du death metal new-yorkais SUFFOCATION sortira un album live, “Vivre en Amérique du Nord”, le 12 novembre via Records d’explosion nucléaire. Le clip officiel du premier single, “Création des funérailles”, avec des photographies prises par Jason Carlson, peut être vu ci-dessous.

SUFFOCATION a créé le modèle du genre brutal death metal au début des années 1990. Des albums marquants tels que “Effigie des oubliés” et “Percé de l’intérieur” a également inspiré la naissance des genres tech-death et slam death metal. Avec le départ du chanteur d’origine Frank Mullen, le groupe marque la fin d’une époque avec un album live enregistré en live lors de sa dernière tournée nord-américaine. Mixé et masterisé par Christian Donaldson (AU-DELÀ DE LA CRÉATION, CRYPTOPSIE), cette sortie joue comme un “best of” et est le parfait adieu à l’un des chanteurs les plus influents de la musique extrême. La pochette de l’album a été créée par Jon Zig.

SUFFOCATION guitariste Terrance Hobbs commentaires : “Nous ne pourrions pas être plus heureux d’apporter à nos fans notre nouveau CD live « Vivre en Amérique du Nord » avec Frank Mullenles dernières performances de avec SUFFOCATION. Nous ne pouvions pas penser à une meilleure façon de souhaiter Franc un adieu fantastique à la retraite pour toutes ses contributions à ce groupe en tant que grand leader, influence et ami – et pour partager également cet adieu avec les fans, nouveaux et anciens, qui ont été là pour nous au fil des décennies. Nous espérons que les fans tiendront FrancLa dernière tournée live enregistrée de nous tient à cœur comme nous le faisons. Comme un autre chapitre de SUFFOCATION se termine, nous sommes plus que prêts et impatients de vous apporter plus de nouvelles musiques et de death metal classique dans les mois et les années à venir. Alors gardez les yeux et les oreilles ouverts, restez lourd et jouez fort… à tous sur la route !”

“Vivre en Amérique du Nord” liste des pistes :

01. Trônes de sang



02. Effigie des oubliés



03. Inauguration des funérailles



04. Percé de l’intérieur



05. Chirurgie de l’empalement



06. Rêve lugubre



07. Jésus a pleuré



08. Alors que la grâce descend



09. Liège de l’Invéracité



dix. Élevage du frai



11. Catatonie



12. Âmes à nier



13. Infecter les cryptes

Dans une interview de 2019 avec New York lourd, SUFFOCATION bassiste Derek Boyer a déclaré à propos de Mullenle départ de : “Franc savait depuis longtemps qu’il allait sortir. Mais il en est juste arrivé au point où c’était le bon moment pour lui d’en faire une course d’adieu officielle. je pense ‘… de la lumière sombre’ était un dernier record intentionnel pour lui. Il savait juste que le moment était venu, il allait démissionner, c’était juste ‘… de la lumière sombre’ était le record qui était son dernier record.”

Depuis plusieurs années, SUFFOCATION a utilisé des chanteurs remplaçants pour accommoder Mullenson horaire de travail et son aversion pour les longues périodes de tournée. Selon Boyer, SUFFOCATION n’a “pas fini” de jouer des concerts et continuera à faire des albums maintenant que le leader a officialisé sa sortie. “Franc, nous savions qu’il parlait d’en finir depuis un moment”, Boyer mentionné. “C’est l’une de ces choses que vous allez certainement obtenir un autre album du groupe. Cela a été difficile de sauter à travers les cerceaux avec” Qui va faire ça?’ Nous avons Ricky Myers de Californie, qui a fait beaucoup de choses pour nous. Il va très bien en ce moment. tu verras SUFFOCATION en passant par ta ville. Cela ne va pas s’arrêter. Vous verrez un autre enregistrement. Nous n’allons pas sauter un battement. Franc est génial. Il va nous manquer, mais le groupe est toujours une force motrice.”

“… de la lumière noire”, a été produit par le groupe et enregistré à Studios à pleine puissance avec un ingénieur de longue date Joe Cincotta (NÉCROLOGIE). Le mixage et le mastering ont été assurés par un producteur/ingénieur de renommée mondiale Chris “Zeuss” Harris (LA HAINE RACE, ARSIS, SILENCE SUICIDE). L’illustration de la couverture a été créée par Colin Marks (ORIGINE, APOCALYPSE DE DIEU, KATAKLYSME).



